Nagrody Rejonu Wileńskiego: start naboru kandydatów

Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje rozpoczętą w 2024 r. tradycję uhonorowania osób, instytucji, organizacji i społeczności, które w ostatnim roku szczególnie zasłużyły się dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców. Ruszył nabór kandydatur do tegorocznych Nagród Rejonu Wileńskiego.

– „Sercem i siłą rejonu jest jego wspólnota – inicjatywni, utalentowani ludzie z wizją, którzy codzienną pracą budują dobro naszej ziemi od kultury i sportu po naukę, biznes i zdrowie” – podkreśla mer rejonu Robert Duchniewicz, zachęcając mieszkańców, firmy i organizacje do aktywnego zgłaszania kandydatów.

– „Zadbajmy, by ta nowa tradycja mocno zakorzeniła się w życiu rejonu. Drugi raz na poziomie samorządowym docenimy inspirujące sukcesy i tych, którzy zamieniają wizje w rzeczywistość” – dodaje wicemer Edita Tamošiūnaitė.

Cel i zakres nagród

Celem nagród jest uhonorowanie osób i podmiotów, które w trakcie kończącego się 2025 roku swoją pracą, pomysłami i osiągnięciami promowały Rejon Wileński w kraju i za granicą.

Do wyróżnień mogą być zgłaszani osoby fizyczne i prawne: mieszkańcy rejonu, działające tu instytucje i organizacje oraz osoby indywidualne, które wyróżniają się dokonaniami m.in. w dziedzinach:

  • kultura i sztuka,
  • innowacje i samorząd,
  • biznes i przedsiębiorczość,
  • edukacja i nauka,
  • ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne,
  • ochrona środowiska i turystyka,
  • działalność charytatywna,
  • sport i inne.

Możliwe jest także wyróżnienie za całokształt działalności zawodowej lub społecznej.

Jak zgłosić kandydata

  • Termin: do 10 listopada 2025 r. (włącznie).
  • Gdzie: zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres [email protected] – w formie opisu kandydata (dowolny formularz) lub wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
  • Online: ankietę można również wypełnić bezpośrednio w internecie (formularz dostępny na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego).
  • Zakres informacji: dane kandydata, opis jego zasług w 2025 r. dla rejonu i jego mieszkańców oraz inne istotne informacje potwierdzające dorobek.

Procedura i gala

Każda kandydatura trafi pod obrady Komitetu Nagród złożonego z 11 osób – przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i aktywnych społeczników. Na wniosek Komitetu ostateczną decyzję zatwierdzi Rada Rejonu Wileńskiego.
Przyznawanych jest do 10 wyróżnień, które wręczy mer podczas uroczystej ceremonii.

Samorząd zachęca do rozważenia zgłoszeń i aktywnego udziału w naborze, aby uhonorować tych, którzy tworzą największą wartość dla Wileńszczyzny.

