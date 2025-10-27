Nagrody Rejonu Wileńskiego: start naboru kandydatów

– „Sercem i siłą rejonu jest jego wspólnota – inicjatywni, utalentowani ludzie z wizją, którzy codzienną pracą budują dobro naszej ziemi od kultury i sportu po naukę, biznes i zdrowie” – podkreśla mer rejonu Robert Duchniewicz, zachęcając mieszkańców, firmy i organizacje do aktywnego zgłaszania kandydatów.
– „Zadbajmy, by ta nowa tradycja mocno zakorzeniła się w życiu rejonu. Drugi raz na poziomie samorządowym docenimy inspirujące sukcesy i tych, którzy zamieniają wizje w rzeczywistość” – dodaje wicemer Edita Tamošiūnaitė.
Cel i zakres nagród
Celem nagród jest uhonorowanie osób i podmiotów, które w trakcie kończącego się 2025 roku swoją pracą, pomysłami i osiągnięciami promowały Rejon Wileński w kraju i za granicą.
Do wyróżnień mogą być zgłaszani osoby fizyczne i prawne: mieszkańcy rejonu, działające tu instytucje i organizacje oraz osoby indywidualne, które wyróżniają się dokonaniami m.in. w dziedzinach:
- kultura i sztuka,
- innowacje i samorząd,
- biznes i przedsiębiorczość,
- edukacja i nauka,
- ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne,
- ochrona środowiska i turystyka,
- działalność charytatywna,
- sport i inne.
Możliwe jest także wyróżnienie za całokształt działalności zawodowej lub społecznej.
Jak zgłosić kandydata
- Termin: do 10 listopada 2025 r. (włącznie).
- Gdzie: zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres [email protected] – w formie opisu kandydata (dowolny formularz) lub wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
- Online: ankietę można również wypełnić bezpośrednio w internecie (formularz dostępny na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego).
- Zakres informacji: dane kandydata, opis jego zasług w 2025 r. dla rejonu i jego mieszkańców oraz inne istotne informacje potwierdzające dorobek.
Procedura i gala
Każda kandydatura trafi pod obrady Komitetu Nagród złożonego z 11 osób – przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i aktywnych społeczników. Na wniosek Komitetu ostateczną decyzję zatwierdzi Rada Rejonu Wileńskiego.
Przyznawanych jest do 10 wyróżnień, które wręczy mer podczas uroczystej ceremonii.
Samorząd zachęca do rozważenia zgłoszeń i aktywnego udziału w naborze, aby uhonorować tych, którzy tworzą największą wartość dla Wileńszczyzny.