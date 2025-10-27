Nagrody Rejonu Wileńskiego: start naboru kandydatów

– „Sercem i siłą rejonu jest jego wspólnota – inicjatywni, utalentowani ludzie z wizją, którzy codzienną pracą budują dobro naszej ziemi od kultury i sportu po naukę, biznes i zdrowie” – podkreśla mer rejonu Robert Duchniewicz, zachęcając mieszkańców, firmy i organizacje do aktywnego zgłaszania kandydatów.

– „Zadbajmy, by ta nowa tradycja mocno zakorzeniła się w życiu rejonu. Drugi raz na poziomie samorządowym docenimy inspirujące sukcesy i tych, którzy zamieniają wizje w rzeczywistość” – dodaje wicemer Edita Tamošiūnaitė.

Cel i zakres nagród

Celem nagród jest uhonorowanie osób i podmiotów, które w trakcie kończącego się 2025 roku swoją pracą, pomysłami i osiągnięciami promowały Rejon Wileński w kraju i za granicą.

Do wyróżnień mogą być zgłaszani osoby fizyczne i prawne: mieszkańcy rejonu, działające tu instytucje i organizacje oraz osoby indywidualne, które wyróżniają się dokonaniami m.in. w dziedzinach:

kultura i sztuka,

innowacje i samorząd,

biznes i przedsiębiorczość,

edukacja i nauka,

ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne,

ochrona środowiska i turystyka,

działalność charytatywna,

sport i inne.

Możliwe jest także wyróżnienie za całokształt działalności zawodowej lub społecznej.

Jak zgłosić kandydata

Termin : do 10 listopada 2025 r. (włącznie).

: do 10 listopada 2025 r. (włącznie). Gdzie : zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres [email protected] – w formie opisu kandydata (dowolny formularz) lub wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.

: zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres – w formie opisu kandydata (dowolny formularz) lub wypełnionej ankiety zgłoszeniowej. Online : ankietę można również wypełnić bezpośrednio w internecie (formularz dostępny na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego).

: ankietę można również wypełnić bezpośrednio w internecie (formularz dostępny na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego). Zakres informacji: dane kandydata, opis jego zasług w 2025 r. dla rejonu i jego mieszkańców oraz inne istotne informacje potwierdzające dorobek.

Procedura i gala

Każda kandydatura trafi pod obrady Komitetu Nagród złożonego z 11 osób – przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i aktywnych społeczników. Na wniosek Komitetu ostateczną decyzję zatwierdzi Rada Rejonu Wileńskiego.

Przyznawanych jest do 10 wyróżnień, które wręczy mer podczas uroczystej ceremonii.

Samorząd zachęca do rozważenia zgłoszeń i aktywnego udziału w naborze, aby uhonorować tych, którzy tworzą największą wartość dla Wileńszczyzny.