Nagrody Małego Krzysztofa – dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie!

Zdaniem mera Wilna Remigijusa Šimašiusa, taka nagroda dla uczniów – to nie tylko znak uznania i wdzięczności za ich osiągnięcia, ale także nałożenie moralnego obowiązku nieustannego tworzenia miasta i kraju przyszłości.

„Otrzymujecie flagę w swoje ręce, jak również obowiązek jej wzniesienia. Miasto – to historia, przyroda, wszystko, co widzimy dookoła, ale najważniejsi są ludzie, którzy chcą je zbudować i, podobnie jak św. Krzysztof, przenieść to, co najlepsze z przeszłości w przyszłość. Jesteście przykładem i dlatego bez wahania nieście flagę wolności Wilna i Litwy, aby wszyscy wiedzieli, że aby żyć swobodnie i doskonale, należy żyć tak, jak żyją ludzie kreatywni – tacy jak wy” – powiedział Šimašius.

Spotkanie mera Wilna i laureatów nagrody odbyło się wirtualnie, a ceremonia rozdania nagród została przełożona na okres pokwarantannowy, kiedy będzie można zorganizować oddzielną uroczystość w wileńskim Ratuszu.

„Chcę, abyście nie stracili zapału i energii, które już macie, i wytrwalibyście w dążeniu do celu” – powiedział wicemer stolicy, przewodniczący komitetu rozdania nagród Tomas Gulbinas.

Uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie Małgorzata Patrycja Minkiel została nagrodzona za działalność koncertową i zwycięstwa w konkursach międzynarodowych.

Fot. Samorząd Miasta Wilna

Sebastian Konecki, uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie został wyróżniony za osiągnięcia sportowe oraz zwycięstwa w turniejach międzynarodowych.

Laureatami zostali również: Antanas Gražulis (Wileńskie Liceum), Marius Mikelionis (Wileńskie Liceum), Aldas Lenkšas (Wileńskie Liceum), Radvilas Pelanis (Gimnazjum Jezuitów w Wilnie), Ugnė Katinskaitė i Augustas Būrė (Szkoła Sztuki im. Čiurlionisa), Deimantė Tamašauskaitė (Szkoła muzyczna w Nowej Wilejce), Gytis Chasažyrovas (Centrum Sportowe Miasta Wilna) i Marija Kudriavceva (The American International School of Vilnius).