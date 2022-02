Spotkanie szefów państw i rządów NATO

– Spotykając się dzisiaj w gronie państw wschodniej flanki NATO nie możemy poprzestać na biernym potępianiu tego brutalnego ataku. Musimy przejść do konkretnych czynów – mówił Andrzej Duda rozpoczynając szczyt Warszawie.

Podkreślił, że w wojnie na Ukrainie stawką jest cały system bezpieczeństwa euroatlantyckiego. I dodał, że zgadza się z apelem Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział: „jeśli dziś nam nie pomożecie, jutro do waszych drzwi zapuka wojna”.

Prezydent podkreślał, że musimy mocniej wspierać Ukrainę, szczególnie poprzez dostawy uzbrojenia, ale także pomoc gospodarczą, finansową i humanitarną.

– Zachód musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby Rosja poniosła na Ukrainie kosztowną porażkę. Nastał też czas, by na wschodniej flance NATO doszło do zasadniczych zmian militarnych – akcentował.

– Uczciwa Europa musi zatrzymać agresję. Wierzę, że dzięki naszym działaniom i naszemu wsparciu Ukrainy na wszelkie możliwe sposoby, jesteśmy w stanie tego dokonać. Wierzę, że przyczynimy się do powrotu normalności dla Ukrainy i dla Ukraińców, dla naszych sąsiadów – mówił Prezydent, podsumowując na wspólnej konferencji piątkowe spotkanie w Warszawie.

Rosja zniszczyła pokój na kontynencie europejskim – oświadczył w Brukseli Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg w oświadczeniu przed rozpoczęciem piątkowego spotkania szefów państw i rządów NATO.

Jens Stoltenberg dodał: Potępiamy rosyjską agresję w najmocniejszych słowach i wzywamy do zaprzestania działań militarnych. Stoimy u boku odważnego narodu Ukrainy. W pełni popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz jej prawo do samoobrony i decydowania o własnym losie.

W oświadczeniu opublikowanym po spotkaniu szefowie państw i rządów państw NATO zapowiedzieli: Świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności za ich działania wobec Ukrainy.

„Spotkaliśmy się dzisiaj, aby omówić największe od dziesięcioleci zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Z całą mocą potępiamy rosyjską inwazję na Ukrainę na pełną skalę, umożliwioną przez Białoruś. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków militarnych, wycofania wszystkich sił z Ukrainy i zawrócenia z obranej przez siebie ścieżki agresji. Ten od dawna planowany atak na Ukrainę, niepodległy, pokojowy i demokratyczny kraj, jest brutalny, całkowicie niesprowokowany i nieuzasadniony” – podkreślili przywódcy państw członkowskich Sojuszu.

„Ubolewamy nad tragicznymi stratami istnień ludzkich, ogromnym ludzkim cierpieniem i zniszczeniami spowodowanymi działaniami Rosji. Pokój na kontynencie europejskim został całkowicie zdruzgotany. Świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności za ich działania. Wzywamy wszystkie państwa do bezwzględnego potępienia tego ataku. Nikt nie powinien dać się zwieść lawinie kłamstw rosyjskiego rządu” – zaapelowano.

Przywódcy przypomnieli, że trwa obecnie dodatkowe rozmieszczania sił obronnych na wschodniej flance Sojuszu.

„Dokonamy wszelkich rozmieszczeń niezbędnych do zapewnienia silnego i wiarygodnego odstraszania i obrony w całym Sojuszu, teraz i w przyszłości. Nasze środki są i pozostają zapobiegawcze, proporcjonalne i nieeskalacyjne. Nasze zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne. Jesteśmy zdecydowani, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników. Wolność zawsze zwycięży ucisk” – skonkludowali szefowie państw i rządów NATO.

Przywódcy krajów wschodniej flanki NATO skupieni w B9 wzięli udział w tym spotkaniu łącząc się z Warszawy on–line. Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy trwa tu bowiem Nadzwyczajny Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO.

Transmisja wypowiedzi prezydentów: Facebook Live

W szczycie wzięli udział Prezydenci: Bułgarii – Rumen Radew; Estonii – Alar Karis; Litwy – Gitanas Nausėda; Łotwy – Egils Levits; Słowacji – Zuzana Čaputová; Węgier – János Áder, a także Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zdalnie połączyli się Prezydenci Czech – Miloš Zeman i Rumunii – Klaus Iohannis.