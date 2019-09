Na ulice Wilna wyjedzie 10 nowych autobusów

vdu

„Mamy nadzieję, że wkrótce nie będzie autobusów starszych niż 7 lat, a wraz z rosnącą liczbą czerwonych pojazdów coraz więcej obywateli wybierze transport publiczny” – twierdzi Vytautas Mitalas, zastępca mera Wilna.

Autobus może przewozić 58 pasażerów jednocześnie. Znajduje się w nim 18 miejsc pasażerskich, w tym fotel kierowcy, 40 miejsc stojących i jedno dla osób niepełnosprawnych. Kabina tych autobusów jest wyposażona w nowoczesny system informowania pasażerów, kamery wideo, a także możliwość liczenia ilości pasażerów. Autobusy mają połączenie Wi-Fi i gniazda ładowania USB. System klimatyzacji pozwoli utrzymać kabinę w cieple zimą i ochłodzić ją latem. Nowe autobusy „Isuzu Novociti Life” są wyposażone w przyciski „A-lane”, które pozwolą kierowcom rejestrować incydenty oraz kierowców, którzy jadą linią A, przeznaczoną dla transportu publicznego.

„Te autobusy są wyjątkowe ze względu na niewielką długość, która wynosi zaledwie 8 metrów, co pozwala przewozić pasażerów wąskimi ulicami miasta. To jest szczególnie ważne w przypadku podróży do obszarów mieszkalnych położonych na przedmieściach” – twierdzi Rimantas Markauskas, dyrektor spółki „Vilniaus viešasis transportas“.

Według Markauskasa, autobus jest wyjątkowo oszczędny i zużywa 25 litrów paliwa na 100 km. Jest on wyposażony w silnik spalinowy spełniający normę emisji spalin Euro 6.

Cena zakupu autobusów wyniosła 1 782 330 euro. Wszystkie pieniądze pochodzą z budżetu spółki „Vilniaus viešasis transportas”.

Nowe autobusy będą jeździły kierunkiem numer 115 („Antakalnis-Rokantiškės-Parko g”), gdzie zastąpią stare pojazdy. Zmieni się też rozkład jazdy.