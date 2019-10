Na plac zabaw – bez papierosa

vdu

„Jest to decyzja raczej formalna, to oczywiste, że nie powinno się palić papierosów na placach zabaw. Niemniej pozytywnie oceniam inicjatywę stołecznej Rady, której celem jest zdrowsze i bardziej przyjazne miasto. Mam nadzieję, że będzie to dla palaczy zachętą do pozbycia się nałogu” – powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.



Za złamanie zakazu palenia w miejscu publicznym przewidziane są kary. Może to być ostrzeżenie lub grzywna w wysokości od 20 do 50 euro. Przy ponownym popełnieniu takiego samego wykroczenia kara wzrośnie do 90 euro.



W ubiegłym roku samorządu Wydział Porządku Publicznego za palenie w miejscach publicznych ukarał 72 osoby, w ciągu 10 miesięcy tego roku – 350.