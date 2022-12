Na cmentarzu na Antokolu usunięto rzeźby sowieckich żołnierzy

„Chociaż spółka wykonująca prace demontażu „Vilniaus BDT” planowała, że prace związane z usuwaniem steli potrwają do poniedziałku, udało się je zakończyć znacznie szybciej , więc wczoraj po południu wszystkie stele zostały przeniesione na teren „Grindy” – mówi przedstawiciel samorządu wileńskiego Gabrielius Grubinskas w komentarzu przesłanym do BNS.

Dodał, że rzeźby będą przechowywane na terenie firmy do czasu zawarcia umowy o ich przekazaniu.

Samorząd rozważa przeniesienie ich do Litewskiego Muzeum Narodowego.

„Vilniaus BDT” kontynuuje prace na cmentarzu na Antokolu i za około tydzień posprząta środowisko, rozbierając prowizorycznie uformowaną drogę pod maszyny i odbudowując tablice pamiątkowe – powiedział G. Grubinskas.

We wtorek (6 grudnia) rozpoczęto demontaż sześciu steli poświęconych żołnierzom radzieckim, nie zważając na to, że wcześniej Komitet Praw Człowieka ONZ rzeźby objął tymczasową ochroną. Mer Wilna Remigijus Šimašius oświadczył, że niewątpliwie jest to symbol sowieckiej ideologii, który nie ma nic wspólnego z mogiłami i jego demontaż jest zgodny z prawem i uzasadniony.

Ministerstwo Sprawiedliwości i samorząd argumentują, że komitet ONZ został wprowadzony w błąd argumentami, że pomnik zostanie zbeszczeszczony, a znajdujące się w pobliżu szczątki zostaną ponownie pochowane. Władze informują, że nie mają takiego zamiaru.