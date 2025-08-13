Muzyczna kulminacja lata w Jaszunach

W niedzielę, 17 sierpnia o godz. 15.00, w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbędzie się koncert finałowy festiwalu „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach”. Na scenie wystąpi Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą swojego dyrektora artystycznego i głównego dyrygenta, Modesta Pitrėnasa.