Muzyczna kulminacja lata w Jaszunach

W niedzielę, 17 sierpnia o godz. 15.00, w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbędzie się koncert finałowy festiwalu „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach”. Na scenie wystąpi Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą swojego dyrektora artystycznego i głównego dyrygenta, Modesta Pitrėnasa.

fot. salcininkai.lt

Publiczność usłyszy znakomitych solistów – wiolonczelistę Gaudasa Pauliusa Krištaponisa, oboistę Viktorasa Palejusa oraz harfistkę Joanę Daunytė. Koncert symbolicznie nawiąże do wydarzenia inaugurującego tegoroczną edycję festiwalu – 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa – poprzez wykonanie jego uwertury „Kęstutis”.

W programie znajdą się również wirtuozowskie kompozycje na solistów i orkiestrę. Zwieńczeniem koncertu będzie wyjątkowa niespodzianka dla melomanów – orkiestrowa transkrypcja słynnej „Rapsodii węgierskiej nr 2 c-moll” Ferenca Liszta.

