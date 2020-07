Muzeum Adama Mickiewicza wznawia „Środy Literackie”. Pierwsza już dziś

„Środy Literackie” to piękna tradycja międzywojennego Wilna. Pierwsze spotkania odbywały się przy Bazylianach. Tam znajdowała się biblioteka Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pracował Ferdynand Ruszczyc. Po wojnie „Środy” próbowano kontynuować w Celi Konrada, ale było to trudne, również ze względu na skomplikowaną sytuację budynku. Po prostu zabrakło miejsca, gdzie można było się spotykać” – opowiada przedstawicielka muzeum.

Jak wyjaśnia, dopiero w 2009 r. wznowienie spotkań zainicjowali dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza Rimantas Šalna i poeta i dziennikarz Wojciech Piotrowicz.

„Od tego czasu spotkania literacko-poetycko-kulturalne odbywają się w naszym muzeum. Pierwsza środa odbyła się w maju 2009 r. i tradycja się przyjęła. Gościmy zwykle nieliczną publiczność, również dlatego, że mamy ograniczone miejsce – w naszej sali mieści się ok. 30 osób. Bardziej liczne zgromadzenia organizujemy w podwórku. Prelegentami się zwykle osoby z zaprzyjaźnionych uczelni z Wilna, ale także artyści, goście z Polski. W tym roku odbyła się tylko jedna środa literacka, w lutym. Teraz wracamy do naszego programu, który z powodu pandemii się nie odbyły. Zapraszamy już dzisiaj, ale także na kolejne spotkania. Nasze muzeum zawsze chętnie gości osoby, które mają czas, by rozmawiać o literaturze, kulturze i poezji”- podkreśla kustosz muzeum.

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

8 lipca, godz.17:00: Poeta czy biskup?

Wieczór poświęcony 160. rocznicy ukazania się poematu Antanasa Baranauskasa „Anykščių Šilelis”. Autor odczytu Rimantas Šalna. Wieczór poprowadzi Wojciech Piotrowicz.

15 lipca, godz.17:00: Historia założenia Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego.

Wieczór poświęcony 450. rocznicy założenia Biblioteki UW. Autor odczytu doc. dr Pavel Lavrinec. Wieczór poprowadzi Rimantas Šalna.

22 lipca, godz.17:00: „Oda do młodości” Adama Mickiewicza.

Wieczór poświęcony 200. rocznicy powstania wiersza. Autorka odczytu dr Irena Fedorowicz. Wieczór poprowadzi Alicja Dzisiewicz.

19 sierpnia, godz.17:00: Francuski powieściopisarz Honoré de Balzac – jeden z twórców współczesnej powieści europejskiej.

Wieczór poświęcony 170. rocznicy śmierci pisarza. Autor odczytu Wojciech Piotrowicz. Wieczór poprowadzi Rimantas Šalna.

9 września, godz.17:00: Barbara Radziwiłłówna – Królową Polski.

Wieczór poświęcony 470. rocznicy koronacji Barbary. Autor odczytu Rimantas Šalna. Podczas imprezy będą czytane fragmenty książki R. Šalny „Białe łabędzie nie umierają”. Wieczór poprowadzi Wojciech Piotrowicz.

21 października, godz.17:00: Rodzina Adama Mickiewicza. Barbara – matka Wieszcza.

Wieczór poświęcony 200. rocznicy śmierci matki Adama Mickiewicza. Autorzy odczytu: dr Józef Szostakowski i Alicja Dzisiewicz.

18 listopada, godz.17:00: Jan Kazimierz Wilczyński – wydawca „Album Wileńskiego”.

Autorka odczytu Leokadia Aszkiełowicz. Wieczór poprowadzi Alicja Dzisiewicz.

2 grudnia, godz.17:00: Vladas Drėma – litewski historyk sztuki.

Wieczór poświęcony 110. rocznicy urodzin Vladasa Drėmy. Autorka odczytu prof. dr Marija Drėmaitė. Wieczór poprowadzi Wojciech Piotrowicz.



„Środy Literackie” odbywają się w Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece UW, ul. Bernardinų 11.