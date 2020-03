Msza Święta z Kalwarii Wileńskiej – codziennie w Radiu Znad Wilii!

vdu

Radia Znad Wilii można także słuchać za pośrednictwem portalu zw.lt oraz dzięki aplikacji na smartfony.

Przypominamy także, że w dni powszednie transmisja na Facebooku Radia Znad Wilii (nie będzie transmisji radiowej) będzie odbywać się o godz. 18. W piątki o godz. 17.30 będzie transmitowane również nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Biskupi Litwy zdecydowali, że w czasie kwarantanny nie będzie wspólnych nabożeństw i Mszy Świętych. Nie oznacza to jednak, że kapłani na Litwie przestali odprawiać Msze Święte. Modlą się oni indywidualnie, bez udziału wiernych.

W komunikacie prasowym wydanym przez Konferencję Biskupów Litewskich można przeczytać m. in., że dobro duchowe wiernych jest największą troską Kościoła, podobnie jak ich bezpieczeństwo i zdrowie. Z tego powodu biskupi Litwy, biorąc pod uwagę decyzję Rządu RL o wprowadzeniu kwarantanny w całym kraju, zdecydowali, że od północy 16 marca do momentu obowiązywania kwarantanny nie będą odbywać się żadne publiczne nabożeństwa. Biskupi zachęcają jednocześnie do śledzenia translacji mszy świętych w telewizji, internecie, słuchania ich w radiu. „Chrońmy siebie i innych, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku! Śledząc mszę świętą w telewizji i modląc się w domu możecie przyjąć duchową komunię świętą i jednoczyć się w modlitwie” – czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu biskupów podkreślono, że kościoły pozostaną otwarte na prywatną modlitwę oraz w celu zapewnienia niezbędnej obsługi wiernych. Pogrzeby, chrzty i inne sakramenty będą odbywały się z udziałem jedynie najbliższych członków rodziny.

Biskupi Litwy zachęcają, by poświęcić jeszcze więcej czasu na modlitwę w domu, na czytanie Pisma Świętego, wspominanie Męki Pańskiej, czy wspólną modlitwę w rodzinie. „Wykorzystajmy ten czas, gdy nie możemy być razem fizycznie, na modlitwę za chorych i cierpiących – to pomoże nam lepiej zjednoczyć się z Jezusem w trakcie Wielkiego Postu” – napisano w komunikacie.

„Bóg także w trakcie tej próby daje nam nie jedną możliwość odnalezienia Go na nowo. Niech towarzyszy każdemu z nas nadzieja pełna wiary! Niech ma nas w opiece św. Maria Panna – Patronka Chorych i Wspomożenie Chrześcijan” – napisali litewscy biskupi.