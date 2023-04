Msza Święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

Przypada 13. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką Marią. W Krakowie i Warszawie Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.

Zginęli ludzie oddani Rzeczypospolitej, sprawie Polski, którzy polecieli wtedy, by oddać hołd naszym oficerom pomordowanym przez Sowietów w Katyniu. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. I do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli kontynuować swojego dzieła, nie mogli dalej pracować dla Polski – powiedział Prezydent.