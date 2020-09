Msza św. z Trok w TVP WILNO

W poniedziałek, 31 sierpnia w Trokach rozpoczęły się uroczystości odpustowe. Zgodnie z tradycją wierni pielgrzymują do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. O wstawiennictwo i potrzebne łaski modlili się już pielgrzymi m.in. z Grzegorzewa, Wojdat i Czarnego Boru.

Bazylika w Trokach to jeden z najbardziej znanych kościołów w tej części Europy. Został ufundowany w 1409 roku przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. W kolejnych latach świątynia była wielokrotnie przebudowywana. W 1718 rokukościół odrestaurowano. W czasie wojen i okresie komunizmu nie został zamknięty. W 2017 roku, papież Franciszek doceniając znaczenie kościoła, nadał mu tytuł bazyliki mniejszej. To jedna z 8 bazylik znajdujących się na Litwie.

„Maryjo – opiekunko Litwy, wstawiaj się za Litwą i jej narodem” – to wezwanie modlitewne w szczególny sposób będzie towarzyszyło wiernym w dniu 6 września w Trokach.

Transmisję Mszy św. z bazyliki będą mogli oglądać widzowie TVP Wilno na Litwie, a także wierni w różnych krajów świata za pośrednictwem Internetu (transmisja dostępna będzie na stronie internetowej www.wilno.tvp.pl).

Przed rozpoczęciem Mszy św. komentator, ks. Walenty Dulko, opowie o słynnym obrazie Matki Bożej Trockiej. Znaczenie obrazu docenił już kilka wiekówtemu papież Klemens XI. Zgodnie z jego decyzją obraz został ukoronowany w 1718 roku. Była to pierwsza koronacja w Wielkim Księstwie Litewskim i druga, po Jasnogórskiej w Rzeczpospolitej.Przed cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej modlili się królowie: m. in. Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Było to miejsce gorliwych modlitw również w czasie dżumy w 1604 roku, a także w okresie wojen i epidemii.