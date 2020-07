Msza św. z kościoła św. Ducha – transmisja w TVP Wilno w tę niedzielę

Transmisja rozpocznie się o godz. 12:00 czasu litewskiego (godz. 11:00

czasu polskiego). Mszę św. będą mogli oglądać nie tylko widzowie kanału

telewizyjnego TVP Wilno. Uczestniczyć w niej będą mogli wszyscy za

pośrednictwem Internetu (www.wilno.tvp.pl).

Kościół św. Ducha w Wilnie to jedno z najważniejszych miejsc modlitw

dla tysięcy Polaków. W przeciwieństwie do innych wileńskich kościołów nigdy nie był zamknięty. Tu odprawiano Msze św. w czasie zaborów i po II wojnie światowej w czasach Związku Radzieckiego. W 1993 roku, w tym kościele, spotkał się z Polakami papież Jan Paweł II. Ze świątynią związany jest również inny święty, karmelita Rafał Kalinowski. W dzieciństwie mieszkał obok kościoła. To w tym kościele, od najmłodszych lat, kształtowała się jego duchowość.

Kościół św. Ducha w Wilnie jest jednym z najpiękniejszych kościołów w

stolicy Litwy. W tej późnobarokowej, XVIII – wiecznej świątyni znajduje się

szesnaście ołtarzy, 45 obrazów, wiele rzeźb i fresków. Turyści zachwycają się również rokokowymi ornamentami.

Obecnie w kościele liturgia sprawowana jest wyłącznie w j. polskim. Działa tu wiele wspólnot. Wierni modlą się i spotykają m. in. we Wspólnocie

Neokatechumentalnej, Oazie Rodzin, wspólnocie Apostołów Dobrej Śmierci,

Honorowej Straży Serca Jezusowego i Żywym Różańcu. Działają tu również

chóry i schole.