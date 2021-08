Msza św. na żywo z Miednik w TVP Wilno

W Kościele katolickim w dniu 15 sierpnia obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to jedno z najstarszych świąt kościelnych, mające swój początek w V wieku. Inna nazywa tego święta – Matki Bożej Zielnej – ma związek z porami roku. Połowa sierpnia to czas zbiorów, pierwszych dożynek. Dlatego w tym dniu święci się kwiaty, zboża, zioła i warzywa.

Miedniki to jedna z najstarszych miejscowości w rejonie wileńskim, zwane kiedyś Miednikami Królewskimi. Kościół w Miednikach – to jeden z pierwszych siedmiu kościołów na Litwie. Ufundowany przez Jagiełłę w 1391 r. Był przebudowywany dwukrotnie. W 1922 r. zostały poświęcone fundamenty obecnego drewnianego kościoła. Kościół zbudowano w 1931 r. Znajdują się w nim cenne obrazy, zaliczane do arcydzieł sztuki sakralnej.

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej i św. Kazimierza – to drewniana budowla na planie prostokąta, wyróżnia się pod względem artystycznym swoimi kapliczkami słupowymi. W świątyni można podziwiać obraz św. Kazimierza, cenne organy barokowe oraz przepiękną drewnianą dzwonnicę świątyni. Przy kościele znajdują się mury średniowiecznego zamku obronnego, wzniesionego tu prawdopodobnie już w połowie XIV wieku.

Od 1961 roku posługę duszpasterską w Miednikach pełnią franciszkanie. Msze św. w kościele odbywają się wyłącznie w języku polskim. Od roku proboszczem parafii jest ojciec Józef Makarczyk z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. To znany badacz historii Kościoła katolickiego, autor 13 książek poświęconych dziejom zakonu franciszkańskiego. Był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym franciszkanina o. Melchiora Józefa Fordona, która współpracował ze św. Maksymilianem Kolbe.

Transmisję Mszy św. wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać w TVP Wilno, a także na stronie internetowej tej stacji (wilno.tvp.pl).