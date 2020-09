Morawiecki: Dziękuję za wspaniałą pracę, którą robicie dla cementowania przyjaźni polsko-litewskiej

„Mamy dzisiaj możliwość rozwijania naszych tradycji i niesienia tego w przyszłość. Chcę podziękować wszystkim państwu, którzy uwierzyliście w to, że warto, bo dzięki wam głos Polski rozbrzmiewa na całej Litwie i jest świadectwem polskości” – powiedział Premier RP do zespołu zebranych w DKP w Wilnie.

„Polonia Semper Fidelis – to z jednej strony piękne hasło, którym się szczycimy. Z drugiej strony nie ma drugiego tak ważnego państwa dla nas historycznie jak Litwa. Dzisiejsze, polsko-litewskie konsultacje potwierdziły, że współpraca między rządami układa się jak nigdy dotąd. To wspaniały symbol tego, że teraz po latach możemy znaleźć klucz do rozwiązania nawet spornych tematów” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki/ Fot. Roman Niedźwiecki

„Chciałbym wszystkim podziękować za wspaniałą pracę, którą robicie dla cementowania przyjaźni polsko-litewskiej, bo razem te interesy możemy realizować lepiej i skuteczniej. Życzę państwu też kolejnych wielu urodzin Domu Kultury Polskiej” – nawiązał do 20-lecia istnienia ważnej dla Polaków instytucji.

W obecności premiera podpisany został list intencyjny w sprawie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Telewizji Polskiej S.A., Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”. Rozpoczęcie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie planowane jest w 2021 r., a ukończenie prac w 2022 r. W nowym skrzydle będą znajdować się pokoje hotelowe, scena oraz zaplecze dla działalności telewizyjnej „TVP Wilno”. Studio telewizyjne ma rozpocząć swoją działalność w 2023 r.

Fot. Roman Niedźwiecki

Dom Kultury Polskiej w Wilnie powstał w 2001 r. Jest najważniejszą instytucją kulturalno-społeczną służącą Polakom na Wileńszczyźnie. Działalność placówki skupia się m.in. na edukacji kulturalnej, promowaniu polskiej literatury i sztuki oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej.