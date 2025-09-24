Modernizacja „Litexpo”: 10,9 mln euro z budżetu państwa

Punkt miał być rozpatrywany tydzień wcześniej, lecz – jak przekazało Ministerstwo Gospodarki i Innowacji, będące akcjonariuszem „Litexpo” – został odłożony na wniosek pełniącego obowiązki premiera i ministra finansów Rimantasa Šadžiusa. Chodziło o doprecyzowanie, że podwyższenie kapitału służy przygotowaniom do prezydencji w Radzie UE.

– „Aby mogły odbywać się międzynarodowe wydarzenia na odpowiednim poziomie, w tym wydarzenia związane z przewodnictwem (w Radzie UE)” – powiedział R. Šadžius podczas środowego posiedzenia rządu.

Resort gospodarki i innowacji wskazuje, że wkład państwa pozwoli zmodernizować infrastrukturę „Litexpo”, otworzyć nowe możliwości rozwoju i zaoferować klientom najlepsze rozwiązania. W ocenie ministerstwa inwestycja poprzez podwyższenie kapitału to najefektywniejszy instrument: w dłuższej perspektywie ma zapewnić zwrot ekonomiczny (dywidendy) dla państwa oraz korzyści społeczne.

Środki na ten cel zostaną przeznaczone z alokacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2026 r., przewidzianej na organizację spotkań najwyższego szczebla w ramach litewskiej prezydencji w Radzie UE w 2027 r.

Obecnie kapitał zakładowy „Litexpo” wynosi 12,35 mln euro. Państwu należy 99,03 proc. akcji, zaś 0,97 proc. posiada 37 osób fizycznych.