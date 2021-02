Młyńska: Jeśli zaszczepimy 65-80 proc. społeczeństwa, to będzie można mówić o zbiorowej odporności na koronawirusa

W programie gość Salonu Politycznego Agata Młyńska, immunolog z Litewskiego Instytutu Raka opowiadała, że jeśli zaszczepimy 65-80 proc. społeczeństwa, to będzie można mówić o zbiorowej odporności na koronawirusa. Oznacza to, że transmisja wirusa w społeczeństwie będzie minimalna. Tłumaczyła także, że na razie wiemy, iż szczepienia znacznie zmniejsza przebieg choroby, ale wciąż mamy zbyt mało danych jak jest z transmisją wirusa, czyli – czy szczepienia hamują przenoszenie go z osoby na osobę. Prowadząca audycję Renata Widtmann pytała także o to, jak długo działa szczepionka na koronawirusa. O to, czy III fala pandemii nadciągnęła już na Litwę i jak będzie mocna? Na zakończenie chciała się dowiedzieć, co było wyzwaniem dla immunologa w okresie pandemii.