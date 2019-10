Młodzież z rejonu solecznickiego wspólnie z rowieśnikami z Dyneburga i Valgi wyruszy w bałtycką podróż

vdu

W projekcie, który rozpocznie się 23 października o godz. 16.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MO w Wilnie, weźmie udział 24 młodych mieszkańców przygranicznych regionów. Podczas trwającej tydzień podróży wezmą oni udział w warsztatach, wycieczkach, seminariach, dyskusjach. Będą poznawać problemy i wyzwania stojące przez Solecznikami, Dyneburgiem oraz Valgą a także szanse na rozwój w najbliższej perspektywie. Tematem przewodnim na Litwie będzie dziedzictwo kulturowe, na Łotwie – aktywność i zaangażowanie obywatelskie, a w Estonii planowanie przestrzenne. Wszystkie te kwestie są priorytetowe dla Unii Europejskiej. Projekt zakończy się 30 października w Rydze.

Na Litwie w projekt zaangażował się Litewski Instytut Kultury, Instytut Francuski, Instytut Goethego, British Council oraz Instytut Polski w Wilnie. Wszystkie te instytucje zrzeszone są w litewskim klastrze EUNIC, czyli sieci Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej.

„Rozpoczynający się w tym tygodniu projekt niejako kontynuuje „bałtycki łańcuch“ i połączy litewską, łotewską i estońską młodzież mieszkającą w przygranicznych regionach tych trzech państw“, mówi jedna z koordynatorek projektu, ekspert ds. komunikacji w Litewskim Instytucie Kultury Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė. „Program udało się przygotować dzięki współpracy zagranicznych instytutów kultury działających w trzech krajach bałtyckich oraz zaangążowaniu lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych. Na Litwie program powstał dzięki współpracy z ekspertami w zakresie dziedzictwa kulturowego z organizacji Heritas“ oraz Samorządowi rejonu solecznickiego“.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Przewodniczący litewskiego klastra EUNIC Marcin Łapczyński wyraził zadowolenie, że po raz pierwszy trzy bałtyckie klastery tej organizacji z Litwy, Łotwy i Estonii połączyły siły w realizacji tak ciekawego i ważnego projektu. „Bardzo ważne jest, że nasz europejski projekt odbędzie się nie w stolicach, a w mniejszych, wielonarodowościowych i wielokulturowych miejscowościach jak Soleczniki, Dyneburg, Valga. Mieszkająca tam młodzież włączy się w inicjatywy kulturalne, społeczne i obywatelskie, zaprosimy ją do dyskusji na temat wyzwań, problemów i szans, z którymi borykają się młodzi ludzie w takich miejscach. Wspólnie ze ekspertami uczestnicy przeanalizują tak istotne dla UE aspekty, jak dziedzictwo kulturowe i jego znaczenie dla budowy tożsamości, aktywność obywatelska, czy planowanie przestrzenne. Bardzo ważne jest także to, by uczestnicy projektu z trzech krajów poznali się, nawiązali kontakty, lepiej poznali swój i sąsiednie kraje“.

Podczas litewskiej części programu uczestnicy odwiedzą Muzeum Sztuki Nowoczesnej MO, gdzie zwiedzą wystawę „DNA lat 90-tych”, odwiedzą Soleczniki, gdzie spotkają się z przedstawicielami Samorządu, odwiedzą ważne dla regionu historyczne miejsca, jak Republikę Pawłowską, Turgiele i Pałac Balińskich w Jaszunach. Wezmą tam udział w warsztatach ze specjalistami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Z Solecznik wyruszą w podróż do Dyneburga, następnie do estońskiej Valgi. Podróż zakończą w Rydze. Projekt dofinansowany został ze środków EUNIC Global w Brukseli.