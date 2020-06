Mistrzostwa Balonowe w Wilnie, czyli głowa do góry!

W mistrzostwach udział bierze 24 zawodowych baloniarzy z Litwy oraz Łotwy. O ile pogoda dopisze, będą się wznosili o świcie ok. 5 nad ranem i przy zachodzie słońca ok. 20.00 – do niedzieli włącznie. Do tego kilkunastu baloniarzy poleci sobie dla własnej przyjemności i nie będzie się zmagało w zawodach.

Fot. Joanna Bożerodska

Jak powiedział Tadas Gegevičius, współorganizator imprezy, pilot balonu, który również wystartuje, wilnianie i goście stolicy będą mogli podziwiać kolorowe niebo. Niestety nie będzie specjalnych lotów dla mieszkańców.

Jak wiadomo, balony unoszą się wysoko na niebie, lecz ich dalszy los zależy już od kierunku i siły wiatru. Według prognoz, o ile wiatr się nie zmieni, balony polecą w kierunku Pilaitė.