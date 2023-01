Minister Rau z wizytą na Litwie: Wpływ Litwy i Polski jest coraz bardziej słyszalny

Minister zauważył też, że „Rosja, od czasu jak zainteresowała się polityką europejska, od wieków dąży do podziałów tak, żeby wzmocnić swoją pozycję”. „Pod tym względem nic się nie zmieniło, a wojna na Ukrainie wyostrza te rosyjskie próby podzielenia nas” – powiedział.

Szef polskiego MSZ poinformował, że na zamkniętym spotkaniu Snow Meeting z udziałem ministrów spraw zagranicznych, strategów i ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego z krajów europejskich i struktur NATO dominuje temat wojny na Ukrainie, a także kwestie wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz szczyt Sojuszu w Wilnie w lipcu tego roku.

„Jeśli chodzi o nasze relacja z Litwą, o kwestie bezpieczeństwa, energetyki, połączeń transportowych, mówimy absolutnie jednym głosem. (…) Uzgadniamy nasze stanowiska, niczym się nie zaskakujemy i to, co jest bardzo ważne, to to, że nasi partnerzy, czy za Atlantykiem, czy w Europie, w UE są absolutnie do tego przyzwyczajeni, że jeżeli minister Landsbergis zabiera głos, to ja go popieram, gdy ja zabieram głos, to on mnie popiera i w tym nie ma nic dziwnego” – powiedział Rau.