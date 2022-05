Minister Obrony Narodowej RP M. Błaszczak: Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jedyna metoda odstraszania

„Zgadzamy się, co do zagrożeń, jakie dotyczą wschodniej flanki NATO, które dotyczą Polsk i Litwy. Mamy identyczną ocenę agresywnej polityki rosyjskiej i zgadzamy się co do tego, że wolny świat powinien zrobić wszystko, żeby zatrzymać rosyjską inwazję. Dlatego wspieramy Ukrainę, zabiegamy o to, żeby wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego była wzmacniana. Nasze państwa także dokładają wszelkich starań, żeby zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo i obronność” - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP podczas wizyty w Wilnie.