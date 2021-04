Minister kultury: Rosyjski Teatr Dramatyczny nie otrzymał pieniędzy z powodu problemów z funduszami UE

Według niego, remont Rosyjskiego Teatru Dramatycznego znalazł się na liście projektów inwestycyjnych, zgłoszonych przez Ministerstwo Kultury, ale zgodnie z poprzednim projektem poproszono o przekazanie jedynie około 5,4 mln euro.

„Ministerstwo Kultury doskonale rozumie sytuację i oczekiwania Rosyjskiego Teatru Dramatycznego i zamierza wspólnie znaleźć wyjście z obecnej sytuacji. Ministerstwo Kultury zwróciło się już do placówki z pytaniem, czy teatr widzi możliwość osobnej realizacji projektu, a jeśli tak, to jakie środki byłyby na to potrzebne” – twierdzi Kairys.

Odpowiedź ma być przekazana do 3 maja.

Dyrektor teatru tłumaczy zaś, że podejmując decyzję, rząd nie wziął pod uwagę tak ważnych faktów, że nie jest to nowy projekt, a budynek jest w opłakanym stanie, wymagającym natychmiastowej rekonstrukcji.

Teatr przypomina, że ​​już w 2013 roku przygotowano projekt techniczny, który miał na celu przywrócenie oryginalnego wyglądu starego budynku oraz dobudowę sąsiedniego budynku, w którym zaplanowano dobudowę nowej, nowoczesnej sali wielofunkcyjnej.

Po podjęciu przez dyrekcję teatru decyzji o rozpoczęciu przebudowy, w latach 2017–2019 odbyły się dwa przetargi publiczne na zakup prac, ale ze względu na uwarunkowania prawne i przeciągające się spory z potencjalnymi wykonawcami usług nie udało się uzyskać.