Mikołajki ze spektaklem „Król Maciuś I”

„Król Maciuś I” Polskiego Teatru Studio w Wilnie powstał na podstawie powieści Janusza Korczaka. Obok aktorów Polskiego Teatru „Studio”, dobrze znanych wileńskiej publiczności, wystąpili również młodzi aktorzy, dla których był to pierwszy występ na scenie teatralnej.

W przedstawieniu obok dzieci z polskich szkół w Wilnie zagrali młodzi aktorzy z Ukrainy i Białorusi, którzy swoje kwestie wygłosili w językach ojczystych.

Lila Kiejzik, kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz reżyserka spektaklu podkreśla, że podstawowym celem organizowania tej uroczystości jest szerzenie tradycji święta św. Mikołaja na Litwie.

„Mikołajki stały się swoistą tradycją Teatru Studio. Organizujemy to święto już ponad 15 lat. Co ważne, nie każdy naród świętuje Dzień św. Mikołaja. Zaś my, Polacy, takie święto mamy i chcemy propagować również tutaj, na Litwie” – w wywiadzie dla zw.lt mówi L. Kiejzik.