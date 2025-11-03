Mieszkańcy Wilna w ciągu roku wypili 6,2 mln szklanek wody z darmowych fontann

Spółka planuje dalszą rozbudowę sieci, a do końca roku liczba punktów wodociągowych na świeżym powietrzu ma wzrosnąć z 50 do 59, a w przyszłym roku ma powstać kolejnych 16 stacji w kluczowych miejscach stolicy.

„Pomimo tego, że tegoroczne lato było dość chłodne, zimniejsza pogoda nie zniechęciła ludzi do aktywności fizycznej. Wodociągi są zainstalowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, i były bardzo popularne. Ludzie naprawdę korzystają z tych punktów, uprawiają sport i aktywnie je wykorzystują” – powiedział Martynas Augaitis, kierownik działu obsługi klienta „Vilniaus vandenys” w rozmowie z agencją BNS.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie spółki „Vilniaus vandenys”, około połowa mieszkańców Wilna korzysta z publicznych wodociągów na świeżym powietrzu regularnie lub okazjonalnie.

„Sieć wodociągów została rozbudowana, a mieszkańcy doceniają tę wygodę i aktywnie z niej korzystają” – dodał przedstawiciel „Vilniaus Vandenys”.

Dane firmy wskazują, że w tym roku najwięcej wody wypito przy wodociągu przy kortach tenisowych w Bernardynach – 0,3 mln litrów, czyli 1,5 mln szklanek.

Rozbudowa sieci stacji wodociągowych

Jak mówi M. Augaitis, w ubiegłym roku w Wilnie działało 48 publicznych wodociągów, w tym roku – 50, a do końca sezonu będzie ich 59. W przyszłym roku, przystępując do projektu o wartości około 0,4 mln euro, do sieci ma zostać dodanych kolejne 16 stacji.

„Nowe stacje będą instalowane tam, gdzie zbierają się ludzie aktywnie spędzający czas – w parkach, na placach, w pobliżu szkół, boisk sportowych, ścieżek rowerowych i pieszych. Miejsca na wodociągi proponują również sami mieszkańcy” – mówi Augaitis.

Przedstawiciel firmy zapowiedział, że w przyszłym roku więcej wodociągów zostanie zainstalowanych na obrzeżach Wilna, w takich miejscach jak boiska sportowe przy szkołach w Pašilaičiai, Żirmūnai, czy Šeškinė.

Firma podaje, że w niektórych szkołach już działają wodociągi – przy Gimnazjum im. Abraomo Kulviečio w Fabianiszkach, Gimnazjum w Wace Trockiej, Gimnazjum na Antokolu, Progimnazjum Ąžuolyno w Leszczyniakach i inne.

Kolejna stacja wodociągowa jest planowana w parku Vingis, obok siłowni na świeżym powietrzu.

„Te 16 punktów będzie zlokalizowanych w pobliżu gimnazjów, skwerów… nowo powstałych, odnowionych skwerów i parków, ponieważ to stały standard, w którym instalowane są publiczne wodociągi” – powiedział M. Augaitis.

Od 2019 roku do 2025 roku firma zainwestuje w rozwój sieci wodociągowej w Wilnie około 1,15 mln euro.

Zgodnie z wypowiedzią przedstawiciela spółki, koszt utrzymania jednej stacji wodociągowej to około 200 euro.

Spółka „Vilniaus Vandenys” zapewnia, że woda z publicznych wodociągów pochodzi z głębinowych odwiertów, dzięki czemu jest czysta.