Mieszkańcy Wilna będą mogli się zaszczepić nie wysiadając z aut

Szczepienie nie wysiadając z samochodu jest szczególnie wygodne dla seniorów oraz osób, które mają trudności z poruszaniem się. Poza tym nowy punkt szczepień będzie bardzo aktualny dla tych, którym znudzi się cotygodniowe testowanie i czekanie w kolejce w zamian za wybór znajdującego się obok punktu szczepień.



Planuje się, że dziennie w tym punkcie można będzie zaszczepić 100 – 150 mieszkańców. W pierwszym tygodniu szczepienia będą wykonywane szczepionkami „Moderna“ i „Vaxzevria“ (dawniej „AstraZeneca“).



Podobnie jak w innych działających w Wilnie punktach szczepień oraz w szczepionkobusach, w nowym punkcie przy ul. V. Gerulaičio 1 zaszczepić się będzie można bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy posiadać przy sobie dokument tożsamości. Mieszkańcy mogą tu przyjść również pieszo – szczepionkę otrzymają wszyscy chętni.



Jak zwykle, po zaszczepieniu się trzeba będzie poczekać 15 minut w swym samochodzie w wyznaczonej strefie, pod nadzorem specjalisty. Osoby, które przyjdą pieszo, po zaszczepieniu się będą mogli usiąść w urządzonej strefie odpoczynku.

Dokąd pojadą szczepionkobusy

W sobotę szczepionkobus będzie kontynuował podróż bliżej domów mieszkańców Wilna. Szybko, wygodnie i bez rejestracji będzie można się zaszczepić w szczepionkobusie w czterech miejscach miasta:

• od godz. 11:00 do godz. 14:00 szczepionobus będzie oczekiwał na wszystkich chętnych w Miasteczku Północnym, przy hipermarkecie RIMI (ul. Žirmūnų 64);

• od godz. 10:00 do godz. 14:00 – przy rynku „Pod Halą” (ul. Pylimo 58);

• od godz. 15:00 do godz. 20:00 przyjedzie do dzielnicy Pilaitė przy sklepie MAXIMA (ul. Pilaitės pr. 31) oraz do Żyrmun, na parking przy sklepie IKI (ul. Žirmūnų 2).

Prosimy śledzić, kiedy szczepionkobus pojawi się obok Twego domu lub miejsca pracy: https://vakcina.vilnius.lt/

LITEXPO będzie działało do jesieni

W sobotę oraz niedzielę mieszkańcy Wilna będą mogli się zaszczepić również w głównym miejskim punkcie szczepień – w centrum LITEXPO, którego okres działania zostanie wydłużony o co najmniej jeden miesiąc, uwzględniając dynamikę szczepień i zachorowań w ostatnich tygodniach, a także uwzględniając fakt, że przed początkiem roku szkolnego będą chcieli się zaszczepić uczniowie oraz przybywający do miasta studenci. Mieszkańcy bez rejestracji mogą przybyć do centrum LITEXPO od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 18:00. W weekend szczepienia będą wykonywane szczepionką „Vaxzevria“ (dawniej „AstraZeneca“).

Mieszkańcy są zapraszani do szczepienia się także w punkcie szczepień na Placu Łukiskim. Tutaj szczepienia przeciwko COVID-19 są wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 20:00, a w tę niedzielę – od godz. 10:00 do godz. 15:00. W tym punkcie zostaną zaoferowane szczepionki „Vaxzevria“ (dawniej „AstraZeneca“).