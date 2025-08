„Miesto gijos” – nowa marka największego dostawcy ciepła w Wilnie

Według danych Centrum Rejestrów, decyzję o zmianie nazwy podpisał 11 lipca mer Wilna Valdas Benkunskas, a nowy statut spółki został zarejestrowany 31 lipca.

Na odświeżonej stronie internetowej spółka wyjaśnia, że dotychczasowa nazwa – Vilniaus šilumos tinklai – odzwierciedlała już tylko część jej działalności.

– „W ostatnich latach inwestujemy w modernizację sieci ciepłowniczej i rozwój nowej generacji sieci, realizujemy projekty odzysku ciepła z centrów danych i ścieków, a dzięki kogeneracji produkujemy energię elektryczną, wspierając równowagę krajowego rynku energii. Od 2026 roku naszą ofertę uzupełni również produkcja i dostawy zielonego wodoru dla miejskiego transportu” – informuje spółka.

Zmiana marki – bez zmian dla klientów

Firma podkreśla, że zmiana nazwy nie wpłynie na sposób rozliczeń ani obsługę klientów – nie muszą oni podejmować żadnych działań, a wszystkie umowy pozostają w mocy. O zmianach mieszkańcy Wilna będą informowani mailowo i poprzez komunikaty dołączane do rachunków.

100 proc. akcji „Miesto gijos” należy do Samorządu Miasta Wilna.

Wyniki i plany spółki

W 2024 r. skonsolidowany zysk operacyjny (EBITDA) spółki spadł o 16,9 proc. do 22,1 mln euro, a zysk netto obniżył się 1,7 razy, do 9,9 mln euro. Przychody zmalały o 21 proc., do 196,1 mln euro.

W ubiegłym roku VŠT kupiła za 10,6 mln euro dwie firmy ciepłownicze i produkcyjne z Kłajpedy – „Pramonės energija” i „Miesto energija”, a także niewielki pakiet akcji „Klaipėdos energija”.

Obecnie „Miesto gijos” obsługuje ponad 200 tys. klientów. Spółka zapowiada, że do 2030 roku całkowicie zrezygnuje z paliw kopalnych przy produkcji ciepła i będzie dostarczać wyłącznie energię ze źródeł przyjaznych środowisku.