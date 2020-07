Miejski system rowerowy inteligentniejszy

W połowie lipca zajmująca się reklamą zewnętrzną firma JCDecaux Lietuva, która administruje systemem, udostępniła specjalną aplikację na telefony z systemem iOS i Android. Dlatego nie potrzebna jest już fizyczna karta do jazdy na rowerze. Wszystko, co należy zrobić, to połączyć aplikację telefoniczną z istniejącym członkostwem albo zakupić nowe członkostwo lub bilet.

Nowa aplikacja Cyclocity pomoże również łatwo zaplanować podróż po mieście – od teraz możliwe jest śledzenie wszystkich punktów rowerowych w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, ile znajduje się w nich rowerów. Konsumenci mają możliwość oceniania rowerów i wystawiania im ocen, dzięki czemu zespół Cyclocity szybciej dowie się o tym, który z nich potrzebuje obsługi technicznej. Kolejną nowością, którą zapewni aplikacja, jest możliwość zakupu biletu na pojedynczy przejazd.

„W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów zauważono, że taka opcja jest istotna przy wyborze podróży rowerami miejskimi. Korzystanie z systemu wypożyczania rowerów było trudne, a teraz stało się naprawdę łatwe. Mamy nadzieję, że po tych aktualizacjach jeszcze więcej mieszkańców wypróbuje rowery Cyclocity jako bezpieczną i zdrową alternatywę dla poruszania się po mieście.” – mówi Žaneta Fomova, szef JCDecaux Lietuva.

Po odnowieniu systemu Cyclocity, aby poruszać się po stolicy, wystarczy wykonać kilka czynności: pobrać aplikację na smartfona, wybrać członkostwo sezonowe lub miesięczne albo kupić bilet na jeden lub trzy dni. Przy zakupie karnetu lub biletu okresowego pierwsze pół godziny każdego wyjazdu jest bezpłatne, a każde kolejne pół godziny rozliczane jest według ustalonej stawki. W przypadku dowolnego członkostwa lub biletu, w okresie jego ważności, rowery można odbierać i zwracać z punktu nieograniczoną liczbę razy.

Planuje się, że rowery będą jeździć po ulicach Wilna do końca października. Obecnie rowery można wypożyczać w 38 punktach w stolicy. Więcej informacji na temat usługi wypożyczania rowerów dla mieszkańców Wilna i odwiedzających można znaleźć również na zaktualizowanej stronie internetowej www.cyclocity.lt.