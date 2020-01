Międzynarodowy turniej strzelecki o nagrody KS Polonia „Wilno”

vdu

„Cieszy, że rywalizacja strzelców o nagrody KS „Polonia” Wilno, która w tym roku odbędzie się już po raz 24 w dniach 16-19 stycznia, zdobywa coraz większą renomę i popularność, o czym świadczy jak liczba startujących, tak też geografia państw” – mówi prezes KS Polonia Stefan Kimso. W dotychczasowej historii na „linii ognia” stawali reprezentanci Litwy, Białorusi, Polski, Estonii, Łotwy, Rosji, Izraela, Ukrainy, Niemiec i Turcji.

„Regulamin zawodów zakłada, by strzelający z pistoletu i karabinka wyłaniali pierwotnie najlepszych w trzech kategoriach wiekowych: osobno dziewczęta i kobiety oraz chłopcy i mężczyźni. Rywalizację wieńczy natomiast jakże emocjonująca i widowiskowa w każdej z broni konkurencja open: bez podziału na wiek i płeć, czyli na linii ognia obok doświadczonych sportowców, jak wielokrotny olimpijczyk Witalij Bubnowicz, mistrzyni olimpijska z 1988 roku Irina Sziłowa z Białorusi bądź drużynowi mistrzowie świata juniorów w pistolecie – Lauris Strautmanis, Emils Vasermanis oraz Kristaps Smilga z Łotwy, mogą stanąć młodsi wiekowo uczestnicy. Warunki są też dostosowane dla zawodników na wózkach” – informują organizatorzy. Zdobywcy trzech pierwszych lokat podczas uroczystej ceremonii zamknięcia zawodów otrzymują dyplomy, puchary oraz premie pieniężne w kategorii open.

Dla młodych sportowców krajów bałtyckich jest to pierwszy etap kwalifikacyjny w Europejskiej Młodzieżowej Lidze Strzeleckiej z broni pneumatycznej. Natomiast dla doświadczonych zawodników jest to sprawdzian przed mistrzostwami Litwy, a także mistrzostwami Europy, które w tym roku odbędą się we Wrocławiu w dniach 25 lutego – 1 marca. Natomiast reprezentanci Litwy: Gabrielė Rankelytė i Jekaterina Żdanowa (Wilno) oraz Karolis Girulis i Jūratė Česynaitė (Olita) mają okazję do załapania się na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Żeby nadać imprezie prestiżu, do wręczania nagród zapraszane są gwiazdy sportu litewskiego. Zwycięzcy otrzymywali je dotychczas z rąk mistrzyń ūolimpijskich Dainy Gudzinevičiūtė (obecnej przewodniczącej Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego) i Liny Kačiušytė oraz legendarnego strzelca litewskiego Vladasa Turly. Tego prestiżu bez wątpienia dodaje też fakt wciągnięcia organizowanych przez KS „Polonia” Wilno dorocznych zawodów do kalendarza imprez Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej.