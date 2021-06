Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych otwarty!

W Centrum Kultury w Solecznikach został oficjalnie otwarty Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych, obejrzały spektakl lalkowo-muzyczny oraz obserwowały interaktywne przedstawienie o Czerwonym Kapturku. Spektakle były adresowane do widzów w każdym wieku. Było to widowisko rodzinne, które zachwyciło dzieci, rodziców i dziadków. Do uczestników wydarzenia należą wileński teatr „Lėlė“ i teatr „Raganiukės“.