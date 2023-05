Międzynarodowe biegi, poświęcone Dniowi Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie

Program zawodów składał się z biegów indywidualnych na dystansach od 300 do 1791 metrów w 10 grupach. W zawodach także uczestniczyli osoby sprawne inaczej z Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Osoby sprawni inaczej z Centrum Dziennego pobytu w Niemenczynie wzięli udział w biegu integracyjnym na dystansie 330 m. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie na mecie otrzymali medale okolicznościowe i Puchar pamiątkowy za udział w biegach, poświęconych Dniowi Konstytucji 3 Maja.

Podczas otwarcia zawodów wszystkich zebranych przywitali: kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie Robert Komarowski, dyrektor Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz, dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski.

Lilia Andruszkiewicz pozdrowiła wszystkich zebranych z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz możliwością na sportowo upamiętnić wspólną konstytucję obojga Narodów – Konstytucję 3 Maja. Robert Komarowski, Tadeusz Grygorowicz witając sportowców, a szczególnie biegaczy z Pułtuska, życzyli dobrych startów, zwycięstw oraz osobistych sukcesów. Główny organizator zawodów dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski w kilku słowach opowiedział o przebiegu zawodów i dystansach, jakie czekają na biegaczy oraz zaprosił na start, życząc sukcesów i zadowolenia z pokonania wybranego dystansu. Młodsi biegacze startowali na sztucznej bieżni, a starsi biegli ścieżkami przez miejski las i pojawiali się na bieżni, pokonując ostatnie 300 metrów do mety.

Pierwsze na starcie 300 m stanęły przedstawicielki najmłodszej grupy 2012 r. ur. i młodsze. Najszybszą okazała się Oliwia Szumska z Niemenczyna, zwyciężając z czasem 1 min. 11 sek. W tej samej grupie wśród chłopców zwyciężył Antoni Leleń z Pułtuska, pokonując 500 metrów za 1 min. 41 sek. W grupie 2011-2010 r. ur. najszybszą okazała się Patrycja Pikora z Pułtuska, zwyciężając z czasem 1 min. 44 sek. W tej samej grupie wśród chłopców także zwyciężył przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku Karol Tkaczyk, pokonując 600 metrów za 2 min. 06 sek. Dziewczęta 2009-2008 r. ur. rywalizowały na dystansie 1000 m, a najszybszą okazała się Diana Purkina z Podbrzezia, pokonując dystans za 3 min. 27 sek. W tej samej grupie wiekowej chłopcy mieli do pokonania 1500 m, a zwyciężył Martynas Kurkauskas z Podbrzezia, pokonując dystans za 5 min. 34 sek. W grupie wiekowej 2006-2007 r. ur. wśród dziewcząt na dystansie 1791 m zwyciężyła przedstawicielka Podbrzezia Karolina Leszczewskaja z czasem 6 min. 35 sek. Chłopcy 2006-2007 r. ur. mieli do pokonania także 1791 m. W biegu zwyciężył Titas Bukauskas z Podbrzezia, pokonując dystans za 5 min. 42 sek. Także 1791 m do pokonania miały dziewczęta 2005-2004 r. ur. Tu nie miała sobie równych Izabela Wróblewska z Niemenczyna, zwyciężając z wynikiem 6 min. 54 sek. Chłopcy 2005-2004 r. ur. rywalizowali na dystansie 1791 metrów. W tej grupie zwycięzcą został Rokas Sakalauskas z Podbrzezia, pokonując dystans z wynikiem 5 min. 22 sek.

Wszyscy uczestnicy biegów na mecie otrzymali okolicznościowe medale. Zwycięzcy 1-3 miejsca zostali nagrodzeni pucharami, które wręczyli Lilia Andruszkiewicz, Marian Kaczanowski, Tadeusz Grygorowicz oraz Karol Pacyna. O nagrody uczestnikom biegów zatroszczyło się Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego.

Przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku po zawodach w godzinach popołudniowych zwiedzili kościół pw. Św. Piotra i Pawła, Rossę, oglądali obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, spacerkiem przez Ratusz doszli do Katedry. Po kolacji oglądali wyjątkowy koncert „Polska w Sercu” na Placu Ratuszowym w Wilnie, gdzie swoje największe przeboje zaśpiewali: Maryla Rodowicz, Kamil Bednarek, zespoły „Czerwone Gitary”, „Blue Cafe” i in.



Dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski