Międzynarodowa Szkoła Ukraińska zostaje w gmachu przy ul. Studentų do 2028 r.

Decyzja zapadła w środę. Szkoła korzysta z tych pomieszczeń od listopada 2022 r. na podstawie umowy użyczenia zawartej na trzy lata; jej obowiązywanie wygasa 16 listopada br.. Nowe rozstrzygnięcie zapewnia ciągłość działalności placówki w Wilnie.

1,1 tys. uczniów w Wilnie, 2,5 tys. w całym kraju

W wileńskim oddziale Międzynarodowej Szkoły Ukraińskiej uczy się obecnie ok. 1100 dzieci z Ukrainy. Placówka prowadzi wychowanie przedszkolne, edukację wczesnoszkolną i kształcenie podstawowe, a także programy edukacji pozaformalnej: działają pracownie artystyczne, sportowe i kreatywne, organizowane są wydarzenia kulturalne, wystawy i koncerty.

Szkoła została powołana na Litwie w 2022 r., po rosyjskiej inwazji i napływie uchodźców wojennych. Ma filie w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu. Łącznie uczy się w nich ok. 2,5 tys. dzieci, a kadrę stanowi ok. 320 nauczycieli.

Finansowanie i uznawalność świadectw

Proces kształcenia jest finansowany z budżetu Litwy, a dodatkowe środki na utrzymanie szkół pozyskuje Międzynarodowy Fundusz Wsparcia i Pomocy Edukacji Ukraińskiej. Świadectwa wydawane przez placówkę są uznawane przez uczelnie i kolegia na Litwie, w Europie oraz na Ukrainie.