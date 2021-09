Międzynarodowa konferencja naukowa „Zespół kościelno-klasztorny pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie: historia i wizja przyszłości”

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zespołowi kościoła pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny i klasztorowi augustianów, jego historii i dalszym perspektywom. Celem konferencji jest odkrycie wątków łączących przeszłość i przyszłość badanego kompleksu, zbadanie jego dziedzictwa w aspekcie historycznym, społecznym, liturgicznym, historyczno-artystycznym oraz zaproszenie do udziału w konferencji naukowców, badaczy i konserwatorów z różnych dziedzin. Podczas konferencji omawiane będą możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do poznania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz przedstawiony zostanie proces tworzenia doświadczeń wirtualnej rzeczywistości. Konferencja odbędzie się jako jedno z wydarzeń Dni Europejskiego Dziedzictwa 2021r. „Inclusive Heritage”. Planowanych jest około 15 prelekcji, w tym wystąpienia prelegentek z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie: prof. dr hab. Anny Sylwii Czyż i Zuzanny Rejewskiej. Konferencja skierowana jest nie tylko do środowiska akademickiego (naukowców i studentów), ale także do specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do szerokiej publiczności zainteresowanej historią Wilna. Konferencja będzie transmitowana online, jej nagranie zostanie umieszczone na stronach internetowych organizatorów, serwisach społecznościowych i na kanale YouTube.

Język konferencji: litewski, angielski z tłumaczeniem

Organizatorzy konferencji zagwarantują bezpieczne warunki uczestnictwa, w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej będzie zorganizowana możliwość zdalnego uczestnictwa.

Więcej informacji: https://bendryste.lt/projektai/projektas-moksline-konferencija-vilniaus-svc-mergeles-marijos-ramintojos-baznycios-ansamblis-istorija-ir-ateities-vizijos/

Organizator: OPP Centrum Innowacji Społecznych

Partner: Instytut Polski w Wilnie