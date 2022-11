Mer Wilna: W Ogrodzie Luterańskim znaleziono masowy grób żołnierzy armii napoleońskiej

„Co się dzieje w Ogrodzie Luterańskim na Górze Bouffałowej między Urządem Metrykacji Cywilnej a przyszłą Narodową Salą Koncertową?” Zakończono badania archeologiczne i nadszedł ważny dzień – ceremonia pochówku znalezionych tu szczątków wraz z kościołem luterańskim. Następnie prace porządkowe w parku zostaną przedłużone do ich zakończenia w 2023 roku jesienią Dlaczego konieczne było przeprowadzenie badań archeologicznych? Przygotowując się do budowy Narodowej Sali Koncertowej nadarzyła się okazja do wykonania i tej pracy – uporządkowania zniszczonego 60 lat temu cmentarza. Przygotowania do tego trwały już od odzyskania niepodległości, ale zawsze brakowało chęci lub funduszy. Po zamknięciu cmentarza w czasach sowieckich wiele krzyży zostało zabranych na złom, a płyty nagrobne wykrozystano do budowy. Kiedy archeolodzy badali lokalizację przyszłych parkowych ścieżek, odkryto około 40-50 pochówków, w tym jeden masowy, który zidentyfikowano jako miejsce spoczynku żołnierzy armii napoleońskiej. Około połowa wszystkich znalezionych szczątków jest dziś ponownie pochowana” – oświadczył R. Šimašius.