Mer Wilna: budowa bazy wioślarskiej w Żyrmunach ruszy w przyszłym roku

„To infrastruktura sportowa, która będzie budowana od podstaw, przy brzegu rzeki Wilii. Przestrzeń ta będzie przeznaczona zarówno dla sportowców zawodowych, jak i dla dzieci w ramach nieformalnej edukacji” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas. „Mamy już prawie ukończony projekt techniczny, a w przyszłym roku rozpoczniemy prace budowlane” – dodał.

Jego zdaniem, obok planowanej bazy wioślarskiej rozpoczęto już budowę stadionu lekkoatletycznego o wartości 30 mln euro.

„Po połączeniu stadionu lekkoatletycznego z bazą wioślarską oraz po niedawnym przejęciu przez miasto Domu Kultury i Sportu w Żyrmunach od MSW, stworzymy sportowy trójkąt, który skoncentruje się na rozwoju infrastruktury sportowej, przynosząc liczne korzyści” – powiedział Benkunskas.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w maju ubiegłego roku władze Wilna podpisały umowę na projektowanie bazy wioślarskiej w Żyrmunach o wartości prawie 580 tys. euro z firmą „Aketuri architektai”. Baza powstanie w miejscu dawnej bazy wioślarskiej, niedaleko ulicy Olimpijczyków.

Cały kompleks zajmie powierzchnię 1,5 ha, w trzykondygnacyjnym budynku znajdą się pomost do łodzi z magazynem i warsztatami, uniwersalny basen sportowy i wioślarski, siłownia i sala gimnastyczna, sauna, sala konferencyjna, przestrzenie administracyjne i wypoczynkowe, a także przystań na 8 małych łodzi, która zostanie zlokalizowana w zarośniętej części Neris, obok będzie kawiarnia i parking na 40 miejsc.

Szacuje się, że kompleks będzie w stanie pomieścić około 150 gości jednocześnie.

Mer Wilna dodał, że zamierzają również uporządkować i przywrócić do życia port zimowy w Żyrmunach.

„W czasie okupacji carskiej wykopano i przygotowano port, który teraz jest porzucony i zarośnięty. Warto dodać, że statki nadal mogą tam wpływać, a przedsiębiorcy, którzy mają taką możliwość, to robią” – powiedział.

„Naszym celem jest całkowite uporządkowanie tego miejsca i przywrócenie go do życia, aby w zimie, kiedy Neris zamarza, był to centralny punkt, w którym rzeka funkcjonuje, a cała infrastruktura będzie uporządkowana, by w Wilnie znajdował się przynajmniej jeden port zimowy” – dodał mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Według mera Wilna, projekt jest obecnie w fazie przygotowań, a wkrótce rozpoczną się procedury zmiany planu szczegółowego. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnych etapów projektu.