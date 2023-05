Mer Robert Duchniewicz z roboczą wizytą w Niemenczynie: odwiedził placówki i gminy, omówił plany na przyszłość

R. Duchniewicz spotkał się ze starostami wsi i miasta Niemenczyn

Podczas spotkania ze starostami w Niemenczynie obie strony omówiły pilną kwestię porządkowania infrastruktury drogowej, przeniesienia rynku w Niemenczynie, które zostało zahamowane z powodu decyzji Operatora Dystrybucji Energii. Omówiono również plany i wizje na przyszłość, w tym założenie nowego cmentarza w Niemenczynie oraz obecnie prowadzone prace.

Na dzień dzisiejszy jednym z najważniejszych realizowanych projektów w Niemenczynie jest „Renowacja przestrzeni publicznych miasta Niemenczyn”, w ramach którego odnawiana jest infrastruktura przestrzeni publicznych:

odnawiana jest nawierzchnia placu miejskiego (ul. Švenčionių), oświetlenie, fontanna, place zabaw dla dzieci, zazielenienie, ławki, kosze na śmieci, obrzeże placu (bariera wizualna), przewidziane miejsca na akcenty rzeźbiarskie, reklamę, informację, flagi, przestrzenie sceniczne, miejsca parkingowe i wjazd;

utwardzona nawierzchnia rynku (ul. Švenčionių), zadaszenie straganów (dach straganu głównego i zadaszone powierzchnie handlowe), trwa urządzenie budynku administracyjnego, węzła sanitarnego, sieci technicznych, ławek, koszy na śmieci, zazielenienia, oświetlenia, zadaszonego miejsca na pojemniki do segregacji odpadów, ogrodzenia przy wjazdach;

odnawia się nawierzchnię parkingu (ul. Švenčionių), urządza się miejsca parkingowe i oświetlenie; na terenie placu i deptaku (obszar między ulicami Švenčionių i Lauko) odnawiana jest nawierzchnia, trwa zazielenienie, instaluje się oświetlenie, stacjonarne gry planszowe, kompleksy zabaw dla dzieci, ławki, kosze na śmieci.

W tej chwili ukończono już 75 proc. prac projektowych.

Oczekuje się, że odnowiona przestrzeń publiczna stanie się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i gości, zachęci lokalne społeczności i inne organizacje pozarządowe do większej aktywności i otwartości społecznej. Stworzona atrakcyjna infrastruktura publiczna przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miasta, stworzenia warunków do wzrostu zajętości mieszkańców i rozwoju małej przedsiębiorczości, poprawy warunków do przyciągania inwestycji. Planuje się, że mieszkańcy i goście miasta będą mogli cieszyć się odnowioną przestrzenią publiczną w drugiej połowie 2023 roku. Wartość projektu to prawie 1,3 mln. euro, z czego prawie 1,2 mln. przyciągnięto z funduszy UE.

Odwiedzono instytucje socjalne działające w Niemenczynie

Mer odwiedził Dzienne Centrum Zajętości Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, gdzie dyrektorka Jadwiga Ingielewicz przedstawiła wyniki działalności Centrum i podopiecznych oraz zapoznała z codziennymi wyzwaniami instytucji. Dyrektor placówki zaznaczyła, że w chwili obecnej brakuje autobusu przystosowanego do przewozu podopiecznych Centrum. Dyskutowano również o możliwości podniesienia wynagrodzeń pracowników socjalnych w przyszłości, co przyciągnie więcej specjalistów w danej dziedzinie.

Ostatnią placówką odwiedzoną tego dnia było Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego, gdzie mer spotkał się z dyrektorką instytucji Beatą Bartkienė. Kierowniczka placówki powiedziała, że jakość usług socjalnych świadczonych na terenie rejonu wileńskiego jest godna pochwały, ale pracownicy placówki nie zatrzymują się na osiągniętych wynikach i nieustannie się doskonalą w swojej sferze zawodowej, zapewniając pomoc jak największej liczbie osób poprzez gwarantowanie im wysokiej jakości usług socjalnych.