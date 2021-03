Mer rejonu solecznickiego zaszczepił się AstrąZenecą

„Bardzo się cieszę, że osiągnięcia medycyny możemy wykorzystywać w walce z COVID-19. To wielki sukces, że powstała szczepionka, jest to bowiem najszybsza droga do powrotu do normalnego życia i zatrzymania biegu tej strasznej pandemii” – powiedział mer Zdzisław Palewicz.

„Nie ma realnych powodów do tego, żeby się bać szczepionki” – przekonuje mer. „Działania uboczne są bardzo rzadkie. Mamy do czynienia z preparatem leczniczym, dlatego reakcja organizmu na szczepionkę jest rzeczą naturalną. Szczepimy się dla siebie, dla naszych bliskich, naszych dzieci. Skończmy ze światem w maseczkach w izolacji. Im szybciej, tym lepiej” – mówi mer Zdzisław Palewicz.

Zastępca dyrektora administracji Grzegorz Jurgo również otrzymał pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca.

„Jestem bardzo zadowolony, że zostałem zaszczepiony. Pracuję w dużym gronie, udzielam się społecznie, a więc mam spory kontakt z ludźmi. Szczepionka – to ważny krok dla bezpieczeństwa zdrowotnego, zarówno mieszkańców naszego rejonu, jak też całej Litwy oraz powrotu całego świata do normalności” – powiedział wicedyrektor Grzegorz Jurgo.

Razem z włodarzami samorządu dzisiaj zaszczepili się naczelnik komisariatu policji w Solecznikach Andrzej Grudziński oraz dowódca strażnicy państwowej straży granicznej w Oranach Virgilijus Raugalė.