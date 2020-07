„Mendog otworzył nam drzwi do Europy”. Uroczystości na placu Daukantasa

Na placu Daukantasa w południe odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej. W Dniu Koronacji Mendoga myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną państw bałtyckich przeleciały nad Wilnem. „767 lat temu król Mendog zapisał się w historii jako człowiek, który dał symboliczny początek państwu litewskiemu i otworzył mu drzwi do Europy. Dzięki jego wysiłkom niewielki kraj nad Niemnem i Wilią wkroczył do zachodniej przestrzeni cywilizacyjnej jako niezależny aktor – i pozostał tam do dnia dzisiejszego ”- powiedział prezydent Gitanas Nausėda podczas uroczystej ceremonii.