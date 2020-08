Maturzyści Gimnazjum im. Władysława Syrokomli otrzymali świadectwa dojrzałości: Chcemy pożegnać ludzi, którzy stali się dla nas drogowskazem

Helena Marcinkiewicz, p.o. dyrektora Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, podreśliła, że ten rok szkolny z powodu pandemii był nietypowy, mimo, iż jego początek nie przewidywał nagłych zmian. „Bardzo się niepokoiliśmy, bo zwykle lato jest okresem odpoczynku również dla nauczycieli. Tym razem życie napisało całkiem inny scenariusz. Był to bardzo trudny czas dla nauczycieli, administracji oraz rodziców. Pokonaliśmy jednak wspólnie te przeszkody. Cieszymy się jednak, że mogliśmy wręczyć świadectwa w naszym nowym podwórku szkolnym. Już jesienią powitamy uczniów w wyremontowanej szkole” – poinformowała dyrektor.

Helena Marcinkiewicz/ Fot. Joanna Bożerodska

„Gimnazjum zmienia się nie tylko od wewnątrz, ale wiele zmian zachodzi również w naszych sercach, pracy i doświadczeniu” – dodała Marcinkiewicz.

W tym roku maturzyści szkoły uzyskali 14 „setek” na egzaminach. 5 z nich otrzymali z języka angielskiego i 9 – z języka rosyjskiego. 96 punktów z języka litewskiego otrzymała Sabina Pileikaitė. Uzyskała również 94 punkty z egzaminu z biologii. Sabina otrzymała również „setkę” z języka angielskiego. Sabina Pileikaitė i Aleksander Pietkiewicz zostali zaproszeni do odebrania nagród w imieniu Samorządu Miasta Wilna za dobre wyniki egzaminów maturalnych.

Oprócz świadectw, najpilniejsi oraz najaktywniejsi uczniowie otrzymali podziękowania za dobrą naukę oraz udział w olimpiadach i wydarzeniach sportowych. Oddzielne gratulacje zostały złożone nauczycielom oraz rodzicom.

Fot. Joanna Bożerodska

Alina Kowalewskaja, kierownik Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu w Samorządzie Miasta Wilna podkreśliła, że mimo trudności związanych z pandemią dla maturzystów nastąpił czas nowych możliwości. „Nikt się nie spodziewał, że ten rok szkolny będzie wyglądał właśnie tak. Był jednak bardzo ciekawy i pełen wyzwań. Dlatego musimy być na nie przygotowani. Zawsze wygrywajcie. Wygrywa ten, kto ma cel, do którego dąży” – życzyła maturzystom Kowalewskaja.

Małgorzata Olszewska-Trofimowa, przedstawicielka Ogólnoszkolnego Komitetu Rodzicielskiego, podkreśliła, że jest to wyjątkowa okazja, aby się przyjrzeć tej szkole. „Myślę, że każdy czuje dumę w sercu, gdy widzi pokolenie, które w tym roku kończy szkołę. Rodzice maturzystów w swoim rodzaju ukończyli ją jeszcze raz, przejmując się staraniami dzieci” – powiedziała Olszewska-Trofimowa.

Fot. Joanna Bożerodska

Maturzyści placówki, Sabina Pileikaitė i Łukasz Kołpak w swoim przemówieniu podziękowali nauczycielom, którzy stali się dla uczniów swego rodzaju drogowskazem i dzielili się z uczniami swoim doświadczeniem. „Teraz wiemy, co znaczy wierzyć, kochać i szanować. Na koniec świata szliśmy wszyscy razem, nie mając pojęcia, co dalej. Tej wędrówce towarzyszyło wiele wyzwań i trudności. Ostatnie miesiące udowodniły nam, iż jesteśmy o wiele silniejsi niż mogłoby się wydawać. Działając razem możemy przezwyciężyć absolutnie wszystkie przeszkody. Jesteśmy u progu czegoś nieznanego, co powoduje u nas strach, ale z drugiej strony, jest to również entuzjazm” – stwierdzili Sabina i Łukasz.