Marszałek Sejmu RP rozpoczęła wizytę na Litwie: Tu się czuję jak u siebie w domu

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącym parlamentu Litwy Vytautasem Mitalasem. Później Elżbieta Witek złożyła kwiaty przy pomniku Obrońcom Wolności na Cmentarzu na Antokolu oraz na Cmentarzu na Rossie. Wieczorem odbędzie się spotkanie z przewodniczącą Sejmu Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską. Jutro (29 czerwca) odbędzie się wystąpienie Marszałek w Sejmie, spotkanie z prezydentem i premier RL. Wizytę uwieńczy dyskusja z młodzieżą z Gimnazjum im. Jana Pawła II. „I nam, i Litwinom chodzi o stabilność oraz poczucie bezpieczeństwa dla naszych obywateli. Będziemy mówić też o tym, co będzie się działo po pandemii. To było straszne przeżycie, które na ponad rok zatrzymało nas w domach. Trzeba się zastanowić, jak się odbić od tego dołka” – tłumaczy Marszałek Sejmu RP.

Oddzielną częścią wizyty był koncert i spotkanie z Rodakami w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Elżbieta Witek/Fot. Roman Niedźwiecki

„Bardzo się cieszę, że jest takie miejsce, jak Dom Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie mogą się spotykać nie tylko Polacy mieszkający na Litwie, ale gdzie możemy przyjechać my – z Macierzy, z Ojczyzny, Polski – i spotkać się z Państwem, zobaczyć kawałek tej polskości. Pochodzę z Dolnego Śląska. To jest taki region, gdzie po wojnie się znalazło bardzo wielu kresowiaków. Spotykam się z nimi bardzo często, w czasie przeróżnych okazji. Za każdym razem oni pięknie śpiewają, opowiadają o Wilnie, ciągle tęsknią. Zawsze byłam ciekawa, jak to Wilno wygląda, dlaczego ich tutaj tak ciągnie. Dzisiaj jestem tu po raz pierwszy. Po tym niecałym dniu pobytu rozumiem, że to jest cudowne miejsce. Łączy ono nas, Polaków, mieszkających w Polsce i Państwo” – zwróciła się do zebranych Elżbieta Witek.

„Miałam okazję dzisiaj trochę zwiedzić Wilno, ale tutaj jest tak wiele miejsc, które trzeba odwiedzić, że mam nadzieję, że tu wrócę. Byłam na Cmentarzu na Rossie. To jest cudowne miejsce, które przywołuje w pamięci wybitnych Polaków, ich dokonania w historii Polski. Zobaczyłam to miejsce, o którym uczyłam dzieci w szkole – Mauzoleum Matki i Serca Syna. Tu powinno się chodzić z zadumą” – dodała Marszałek Sejmu.

Elżbieta Witek/Fot. Roman Niedźwiecki

Elżbieta Witek/Fot. Roman Niedźwiecki

„Chcę również porozmawiać z Rodakami o tym, co jest najistotniejsze. Obowiązkiem nas, polityków, jest przenoszenie na te najwyższe szczeble spraw, które są dla was ważne. Jedną z nich jest z pewnością sprawa egzaminu z języka polskiego. Gdy jest zaliczany nawet celująco, to ten wynik nie zostaje uwzględniany. Chcemy, aby język polski stał się obowiązkowym w tych szkołach, a nie dodatkowym” – oznajmiła.

Drugą kwestią jest sprawa praw mniejszości narodowych. „Dzisiaj odbędzie się spotkanie z minister sprawiedliwości. To jest bardzo ważne, bo jesteśmy głosem stąd” – dodaje Witek.

Elżbieta Witek/Fot. Roman Niedźwiecki

„Po przyjeździe tutaj do Wilna, ja, osoba, która nie ma korzeni w tym mieście, byłam tak przesiąknięta opowieściami o Wilnie, tymi patriotycznymi piosenkami, nostalgią, że to utknęło mi w sercu. Ja się czuję jak u siebie. Dziękuję za pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji, obyczajów. Ci ludzie robią to nie z przymusu, tylko dlatego, że jest to im potrzebne. Z jednej strony, podtrzymujecie polskość. Z drugiej, jesteście lojalnymi obywatelami Litwy – państwa, na terenie którego mieszkacie. Bardzo się cieszę, że Rząd RP wspiera rozbudowę Domu Kultury Polskiej. Liczę, że te prace będą się posuwały bardzo szybko. Być może, gdy przyjadę następnym razem, ten ośrodek będzie jeszcze piękniejszy” – uśmiecha się polityk.

Marszałek Sejmu jako dar przywiozła sprzęt dźwiękowy – głośnik i specjalny zestaw do występów plenerowych dla Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”. Zespół wystąpił przed gośćmi, m.in. przed Panią Marszałek. W trakcie spotkania w Domu Kultury Polskiej oddzielny występ przedstawił Teatr Studio w Wilnie.