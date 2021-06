Marszałek Sejmu RP wygłosiła przemówienie w parlamencie Litwy: Moja obecność pokazuje nasze silne więzi

W swoim przemówieniu Elżbieta Witek podkreśliła, że jej obecność w parlamencie Litwy mówi o tym, jak silne są więzi między dwoma krajami. Przypomniała również o wyzwaniach kryzysu pandemicznego, bo trudne czasy pandemii „wymagały od nas wszystkich podjęcia decyzji o wielkiej wadze”.

Witek wspomniała również o wadze miejsca, w którym odbyło się spotkanie. „Cieszę się, że mogę do Państwa przemawiać dzisiaj z miejsca, w którym niegdyś wielokrotnie zabierał głos śp. Prezydent Lech Kaczyński, a także mój poprzednik, pan Marek Kuchciński. Jest to zaszczyt tym większy, że spotykam się z Państwem w wyjątkowym dla Polski i Litwy roku. Najbliższe miesiące są dla nas bowiem okazją do pięknych wspólnych inicjatyw, upamiętniających 230. rocznicę wydarzeń z naszej wspólnej historii: uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zawarcia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Okres obowiązywania tych dokumentów posiadał szczególne znaczenie dla naszych państw i to z wielu powodów. Stworzony w ramach Konstytucji 3 Maja porządek prawny inicjował szereg reform umacniających polsko-litewską państwowość. Co więcej, przybrał on nowatorski, postępowy charakter, stając się wzorem do naśladowania dla innych europejskich ustaw zasadniczych” – powiedziała Marszałek Sejmu RP.

„Konstytucja 3 Maja posiada również ogromne znaczenie symboliczne. Dla wielowiekowych związków Polski i Litwy była przecież wyrazem obrony naszej niepodległości po I rozbiorze w 1772 r. Była dziełem narodów, które ponad wszystko ukochały wolność i patriotyzm. Była naszym wspólnym dziełem. Cieszy mnie więc, że nasze państwa mogą korzystać z tych historycznych doświadczeń, współpracując w ramach Unii Europejskiej i NATO. Posiadamy wiele zbieżnych płaszczyzn w ramach podejścia do odbudowy gospodarek krajów Unii po pandemii koronawirusa, budżetu UE, transportu, logistyki, a także swobody świadczenia usług. Łączy nas również podejście do unijnej polityki wschodniej” – dodaje polityk.

Elżbieta Witek/Fot. Joanna Bożerodska

W tym kontekście Marszałek Sejmu wyróżniła wagę polityczną Polski i Litwy. „Mogą one aktywnie wspierać sąsiadów – Ukrainę i Białoruś. Te państwa zmagają się obecnie z licznymi wyzwaniami i zagrożeniami. Spoczywający w Mauzoleum Powstańców Styczniowych na Cmentarzu na Rossie Konstanty Kalinowski staje się osobą szczególnie symboliczną. Kilkadziesiąt kilometrów od Wilna ludzie sprzeciwiają się reżimowi. Polacy i Litwini, którzy doskonale wiedzą, czym jest walka o suwerenność i demokrację, grają szczególną rolę w obronie białoruskiego społeczeństwa i ich prawa do życia w wolnym i demokratycznym państwie. Wspólne stanowisko Polski i Litwy w tej kwestii jest fundamentalne z perspektywy wartości, o które wspólnie zabiegamy” – wyjaśnia Witek.

Przypomniała ona również, że Polska i Litwa wspólnie rozwija również wiele projektów energetycznych i transportowych, które służą całej Europie. Szczególną rolę odgrywa tutaj inicjatywa Trójmorza i podejmowane w jej ramach starania rozwojowe. „Projekty Via Carpatia, Rail Baltica czy Via Baltica – to tylko nieliczne przykłady takiej współpracy. Oba kraje mają ogromny potencjał” – uważa Witek.

Fot. Joanna Bożerodska

Na koniec przemówienia Witek podkreśliła rolę edukacji. „Wiemy, że Litwę czeka ogromna reforma systemu oświaty. To kwestia fundamentalna dla wszystkich obywateli. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do zbudowania szerokiego konsensusu dla wszystkich obywateli Litwy. Pamiętajmy, że Polacy zamieszkali na Litwie, tak samo, jak Litwini mieszkający w Polsce, są obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego. Tym obywatelom należy się poszanowanie praw w zakresie własności, kultury, oświaty, języka i obecności w przestrzeni publicznej” – oznajmiła Marszałek Sejmu RP.

W trakcie drugiego dnia wizyty Elżbieta Witek spotkała się również z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą oraz premier Ingridą Šimonytė. Później odbędzie się spotkanie z polską młodzieżą w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.