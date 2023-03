Marszałek Sejmu RP E.Witek: Litwa jest jednym z najważniejszych partnerów Polski

W piątek marszałek Sejmu przybyła do Wilna, gdzie wzięła udział w posiedzeniu litewskiego Sejmu. Podczas wystąpienia przed deputowanymi Witek odniosła się do wydarzeń ze stycznia 1991 roku, gdy wojska radzieckie wkroczyły do Wilna próbując przeciwdziałać powstaniu niepodległego państwa litewskiego, zaatakowano wtedy m.in. budynek parlamentu oraz wieżę telewizyjną, bronione przez mieszkańców miasta.