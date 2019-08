Marsz zabytkowych samochodów upamiętnił Szlak Bałtycki

vdu

BNS/Josvydas Elinskas

Do marszu zostało zarejestrowanych 205 pojazdów zabytkowych, z nich około 150 przywieziono do Wilna. Są to samochody, motocykle i autobus wyprodukowany w 1975 r. Niektóre z pojazdów były wykorzystywane także w trakcie Szlaku Bałtyckiego.

Egidijus Einoris, lider klubu samochodowego „Klasika”, który organizuje wydarzenie na Litwie, wyjaśnił, że próby organizacji takiego marszu były podejmowane również wcześniej, ale dopiero w tym roku w związku z obchodami 30-tej rocznicy Szlaku Bałtyckiego udało się zrealizować taki projekt.

„W ciągu tych 30 lat zmieniło się to, że mamy wolność, mamy demokrację. To było nasze marzenie. Dziś o tym marzeniu wspominamy w naszej historii” – powiedział na otwarciu marszu Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu Litwy.

Według klubu „Klasika”, w marszu, poświęconemu Szlaku Bałtyckiemu biorą udział samochody mające od 30 do ponad 100 lat, więc niektóre z nich pamiętają czasy zarówno Paktu Ribbentrop-Mołotow, jak i Szlaku Bałtyckiego.