Marsz „Toyota Ėjimo”: 23 tys. uczestników i nieodkryte zakamarki Wilna

Start i meta wszystkich tras znajdowały się na placu Niepodległości przy Sejmie RL. Szlaki poprowadzono tak, by pokazać Wilno z nieoczywistej perspektywy: od zespołu pałacowo-parkowego w Werkach, przez zieleń rezerwatu krajobrazowego w Karolinkach, po okolice Żyrmun z szumem rzeki w tle. „Toyota Ėjimas” zachęcał nie tylko do ruchu, ale i do odnajdywania równowagi myśli – temu służyły specjalne strefy z prostymi technikami uważności i „uziemiania”.

Na uczestników czekały atrakcje dla różnych grup wiekowych: warsztaty odporności emocjonalnej i autorefleksji dla dzieci, stanowiska z 360° kamerą do selfie, gra w rzucanie pasami, darts z wycieraczkami, quizy i inne atrakcje. Najmłodsi świetnie bawili się przy edukacyjnych grach, pokazach aikido, fieście baniek mydlanych czy chodzeniu na szczudłach.

Wydarzenie – jak co roku – podkreślało wymiar wspólnotowy.

„Przyszliśmy z kolegami z pracy, ale marsz jakoś wszystkich zmienia w przyjaciół. Najpierw rozmawialiśmy o pracy, potem o podróżach, a w końcu żartowaliśmy jak starzy znajomi z dzieciństwa. Wyglądało na to, że kilometry topniały nie tylko pod stopami, ale i między nami” – powiedziała Eglė, która pokonała 10 km.

Medale z inspiracją Čiurlionisa

W roku 150. rocznicy urodzin M. K. Čiurlionisa pamiątkowe, drewniane medale „Toyota Ėjimo” zdobiły trzy motywy inspirowane twórczością artysty: „Prawdziwa bajka”, „Bajka o królach” i „To nasza siła” (lit. „Tikra pasaka“, „Karalių pasaka“, „Tai mūsų stiprybė“). Organizatorzy podkreślali, że właśnie w Wilnie Čiurlionis wyrastał na fenomen kultury, a tegoroczne medale mają przypominać o wspólnocie i opowieściach, które tworzą uczestnicy.

Drużyny i rekordy osobiste

W klasyfikacji zespołowej wśród firm najliczniej stawiła się Kancelaria Sejmu, drugie miejsce zajęła LTG (Litewskie Koleje), a trzecie – VšĮ Karoliniškių poliklinika (przychodnia w Karolinkach). Wśród szkół zwyciężyło Gimnazjum „Santara” w Wilnie, drugie miejsce zajęło Gimnazjum im. Aleksandra Puszkina, a trzecie – Gimnazjum w Salininkach.

Największe wrażenie pozostawił najstarszy uczestnik przedsięwzięcia – 92-letni Leonas Mikaliūnas. Z kolei miano najmłodszej trafiło do miesięcznej Žemyny Čėglytė. Jak przypominają organizatorzy, „czasem wystarczy po prostu wyjść na spacer” – z korzyścią dla ciała i głowy.