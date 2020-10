Markiewicz: Ta nagroda to dla mnie wyraz zaufania młodym

Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy nie ukończyli 35 roku życia i wyróżnili się wdrażaniem i rozpowszechnianiem idei demokracji, budujący postawy obywatelskie, humanistyczne i twórcze. W tym roku do nagrody pretendowało 19 kandydatów. Na uznanie komisji zasłużył Artur Markiewicz, który jako nauczyciel pracuje zaledwie od dwóch lat.

Jest absolwentem Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Nie od razu zdecydował się na wybór zawodu nauczyciela.

– Myślę, że zawsze mnie to w jakiś sposób interesowało, ale nie do końca wyobrażałem sobie siebie w systemie szkolnym, jaki znam. Można powiedzieć, że myślałem o tym zawodzie, ale nie w kategoriach – przekazywać wiedzę z konkretnego przedmiotu, ale otwierać świat przed innymi – wyjaśnił zw.lt.

Fot. Facebook.com/SvietimoIrMoksloMinisterija

Najpierw ukończył więc licencjat na kierunku zdrowie publiczne na wydziale medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, następnie – studia magisterskie z bioetyki na wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest osobą zaangażowaną w działalność społeczną, tak w ramach różnego rodzaju wolontariatów, jak i swoich pasji.

Na wybór zawodu nauczyciela zdecydował się dopiero w ramach projektu „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, czyli „Wybieram nauczanie – dla zmian w szkole”. – Myślę, że ten projekt dał mi nadzieję, że mogę być nauczycielem w taki sposób, o jakim myślałem, nie ograniczając się do systemu. To międzynarodowy projekt, który na Litwie działa już od 11 lat i patrzy na edukację zupełnie inaczej, w bardziej kompleksowy sposób. Jego celem nie jest 10, wynik z egzaminu, ale to, by każdy uczeń doświadczył własnego sukcesu w edukacji, wykorzystał w pełni swoje możliwości. A nauczyciel ma w tym pomagać – wyjaśnia laureat nagrody.

Doświadczenie pedagogiczne Markiewicz zdobywa w szkole specjalnej – Szkole „Šilo” w Wilnie. – Decydując się na wybór tej szkoły wybierałem trochę niewiadomą, bo nie znałem wcześniej zupełnie tego rodzaju pracy. Bardzo mnie zaskoczyło, jak wiele muszę się nauczyć w kontakcie ze swoimi uczniami. Kiedyś, w jednym z wywiadów powiedziałem, że muszę dorosnąć do ich poziomu, co zostało bardzo negatywnie odebrane przez niektóre osoby, ale rzeczywiście tak jest. Kontakt z dziećmi, które rozwijają się inaczej, wymusza mój rozwój, po prostu muszę bardzo wiele się nauczyć, by móc wejść z nimi w kontakt – mówi Markiewicz.

Nauczyciel podkreśla, że odbiera przyznanie mu nagrody jako wyraz uznania dla całego zespołu szkoły, w której pracuje oraz wyraz zaufania do młodego pokolenia.

– Wszystkie projekty, jakie udało mi się zrealizować, były nastawione na współpracę. Nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie zaangażowanie zespołu, więc jest to wyróżnienie, na które pracowaliśmy razem. Jest to też dla mnie wyraz wiary w młode pokolenie. Myślę, że takie właśnie zaufanie jest bardzo ważne. Ważne jest, byśmy mieli szansę zaistnieć z naszą wizją, pomysłami i w ten sposób wnieść wiele nowego w miejsca, gdzie rozpoczynamy pracę – mówi Markiewicz.

Oficjalne wręczenie nagrody nastąpiło 5 października, w Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Corocznie przyznawane wyróżnienie ma zachęcać młodych nauczycieli do aktywnego udziału w pracy edukacyjnej, a nominacje do niej mogą zgłaszać szkoły, samorządy, rodzice uczniów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia edukacyjne. Ma ona nie tylko wymiar symboliczny, ale również materialny – laureat otrzymuje 4680 euro.