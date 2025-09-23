Lotnisko w Wilnie zyskało symboliczny autograf M. K. Čiurlionisa

Symboliczny autograf – zaproszenie do poznania twórcy

„Ten podpis, podobnie jak dzieła M. K. Čiurlionisa przedstawiające niebo i chmury w przestrzeniach lotniska, staje się swoistym powitaniem artysty do każdego podróżnego – tego, który wznosi się ku niebu i schodzi, zbliżając się do światła i nieskończoności. Nadając temu lotnisku imię M. K. Čiurlionisa, kontynuujemy światową tradycję nazywania bram narodowych po twórcach, a jednocześnie wysyłamy komunikat o naszym dziedzictwie kulturowym, które kształtowało naszą tożsamość narodową. Jesteśmy wdzięczni lotnisku, które, obchodząc święto twórczości, pokazuje, że wartość kultury ma znaczenie również dla sektora transportowego – to nasz wspólny skarb” – powiedział kompozytor Matas Drukteinis, p. o. obowiązki doradcy ds. kultury w Kancelarii Premiera.

Odsłonięcie symbolicznego autografu to kolejny krok, który utrwala imię tego wyjątkowego artysty na lotnisku w Wilnie i promuje je wśród milionów podróżnych.

Autograf jako zaproszenie do poznania twórczości

„Autograf, swoją subtelną linią, prowadzi każdego, kto przyjeżdża lub wyjeżdża z Litwy, a linia w przestrzeni lotniska rozgałęzia się na szeroki drzewo twórczości – miliony podróżnych doświadczają dzieł tego geniusza, widząc, słuchając i rozmyślając nad zintegrowanymi rozwiązaniami artystycznymi, które przybliżają jednego z najwybitniejszych twórców Litwy” – wyjaśnili autorzy projektu. „M. K. Čiurlionis pozostawił nam nie tylko arcydzieła, ale i zaproszenie do tworzenia. Dlatego w tym szczególnym dniu, obchodząc 150. rocznicę jego urodzin, tworzymy nową tradycję – obchodzenie Dnia Kultury. To niewątpliwie najlepszy prezent dla artysty, którego twórczość i myśli inspirują nas do poznawania naszej przeszłości i do tworzenia przyszłej Litwy, upamiętniając jego misję i nasze zobowiązanie do pielęgnowania twórczości we wszystkich dziedzinach” – dodał p. o. obowiązki ministra kultury Šarūnas Birutis.

„Sztuka M. K. Čiurlionisa łączy Litwę ze światem, a lotnisko w Wilnie staje się przestrzenią, w której podróże łączą się z twórczością tego słynnego artysty. Symboliczny autograf to nie tylko dekoracja. To zaproszenie dla każdego podróżnego, by zobaczyć, usłyszeć i poczuć twórczą duchowość naszego kraju” – powiedział tymczasowy minister transportu i komunikacji, Eugenijus Sabutis.

Wielkie upamiętnienie M. K. Čiurlionisa w przestrzeni lotniska

„Na lotnisku w Wilnie od początku tego roku wdrożyliśmy szereg działań upamiętniających imię M. K. Čiurlionisa – od tablic, różnych znaków, reprodukcji obrazów, po dźwięki muzyki, aż po nagranie koncertu, który później był emitowany w telewizji narodowej. Ten symboliczny autograf to jak korona dla wszystkich działań, które już zrealizowaliśmy. Czujemy, że nadanie imienia M. K. Čiurlionisa lotnisku w Wilnie zostało skutecznie wprowadzone i jest szeroko widoczne dla milionów pasażerów wybierających nasz port lotniczy na swoje podróże” – powiedział Simonas Bartkus, dyrektor Litewskich Portów Lotniczych. „W Wilnie możemy znaleźć wiele znaków upamiętniających Mikalojausa Konstantinasa Čiurlionisa: ulicę, przystanek, szkołę, domy. W ostatnich latach jego muzykę słychać zarówno w salach koncertowych, jak i kameralnych przestrzeniach, a motywy jego obrazów pojawiają się wszędzie, powstają także filmy wirtualnej rzeczywistości. Przez cały tydzień światowe gwiazdy fortepianu w Wilnie oddają hołd Čiurlionisowi, wykonując jego utwory. Na Górze Tauras powstaje Narodowa Sala Koncertowa – Dom Narodu, o którego powstaniu ponad 100 lat temu marzył sam Čiurlionis. Dziś, świętując 150. rocznicę urodzin Čiurlionisa, chcemy, aby o nim wiedzieli nie tylko mieszkańcy Wilna, ale i podróżni przybywający z różnych stron świata. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na zapoznanie się z jego twórczością niż lotnisko, które zostało opatrzone podpisem Čiurlionisa” – powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

fot. LTOU

W hołdzie 150-leciu urodzin M. K. Čiurlionisa

Przypomniano, że na lotnisku w Wilnie można posłuchać muzyki M. K. Čiurlionisa, podziwiać reprodukcje jego obrazów i zanurzyć się w artystyczne instalacje.

Badacze sztuki często zwracają uwagę, że niebo było dla Čiurlionisa szczególnie ważnym motywem. Jedna z instalacji na lotnisku w Wilnie rozciąga się w obrazach nieba i chmur. Tak udekorowane są centralne drzwi terminalu przylotów, wejście do terminalu odlotów, strefa odpoczynku w bibliotece, strefy odprawy i inne przestrzenie. Pełne światła, symboli, a nawet fantastycznych postaci dzieła artysty prezentowane są na wielkich ekranach cyfrowej galerii sztuki w nowym terminalu odlotów. Wybór wystawionych dzieł jest metaforą doświadczeń podróżnych – fizycznego i wewnętrznego lotu. Motywy nieba w twórczości Čiurlionisa tradycyjnie symbolizują wolność wyobraźni, siłę marzeń i nieskończone możliwości człowieka.

Na początku 2025 roku na lotnisku w Wilnie został nakręcony wyjątkowy koncert „Noc w Lotnisku Čiurlionisa w Wilnie”, który 11 marca został wyemitowany w telewizji narodowej.

Wyjątkowy tydzień wydarzeń

W 2025 roku Litwa obchodzi 150. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych naszych kompozytorów, malarzy i twórców – Mikalojausa Konstantinasa Čiurlionisa. Z okazji jubileuszu w całym kraju odbywa się wiele wydarzeń i inicjatyw mających na celu odkrywanie i poznawanie twórczości oraz życia tej wyjątkowej postaci.

Jednym z najważniejszych akcentów obchodów rocznicy jest nadanie imienia Čiurlionisa międzynarodowemu lotnisku w Wilnie. Zgodnie z decyzją rządu Litwy, od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2029 roku port lotniczy w Wilnie będzie nosił nazwę „Międzynarodowe Lotnisko im. M. K. Čiurlionisa”.

fot. LTOU

Inicjatywa nadania imienia będzie kulminować od 19 do 22 września, stanowiąc największe wydarzenie kulturalne tego roku w kraju. W całej Litwie i za granicą odbędzie się ponad 200 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych poświęconych twórczości Čiurlionisa.

Więcej informacji o obchodach roku M. K. Čiurlionisa, planach i wydarzeniach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.ciurlioniui150.lt/.