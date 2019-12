Lodowisko w Wilnie już działa!

„Wierzę, że i w tym roku świąteczne lodowisko na placu Łukiskim stanie się prawdziwą atrakcją. Zapraszam do aktywnego spędzania czasu na nowym lodowisku, do spróbowania świątecznych przysmaków, a najmłodszych do przejechania się świąteczną ciuchcią. Życzę wszystkim magicznych świąt w Wilnie!” – powiedział Remigijus Šimašius, mer Wilna podczas otwarcia lodowiska.



Podczas otwarcia lodowiska można było podziwiać występy młodocianych talentów łyżwiarstwa figurowego „Ledo magija” oraz pokazowe zawody dzieci w hokeju na lodzie „Hockey Punks Academy”.



Jak i w roku ubiegłym, pierwszych 85 szczęśliwców mogło poślizgać się na lodowisko za darmo.



W tym roku seniorzy będą mogli bezpłatnie pojeździć na łyżwach w każdą środę.



W piątki „Hockey Punks Academy” zaprosi wszystkich chętnych na darmowe lekcje jazdy na łyżwach, a w soboty „Ledo akademija” będzie oferowała darmowe lekcje jazdy figurowej na łyżwach. A w niedzie”lę najmłodsi również będą mogli skorzystać z darmowych lekcji jazdy na łyżwach albo hokeju razem z „Hockey Punks Academy”.Godziny otwarcia lodowiska na Łukiszkach:

I-V godz. 12.00-21.30

VI-VII godz. 10.00-22.00.



Łyżwy będzie można wynająć tuż obok lodowiska – 3 euro za 45 min jazdy. Osoby, posiadające własne łyżwy, za jedną sesję jazdy na lodowisku zapłacą 2 euro.



Dzieci (w wieku od 5 lat pod opieką dorosłych), uczniowie i studenci zapłacą 2 euro.



Więcej informacji o lodowisku można znaleźć na stronie internetowej https://www.kaledossostineje.lt/lt/kaledine-ciuozykla/