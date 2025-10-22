Znad Wilii

Litwa wznowiła ruch na granicy z Białorusią

W środę rano wznowiono ruch przez punkty kontrolne na granicy z Białorusią, poinformowała Litewska Straż Graniczna (VSAT). Decyzja o zamknięciu punktów w Miednikach i Solecznikach zapadła w nocy po przelocie kilkudziesięciu balonów przemytniczych z Białorusi, które zakłóciły również funkcjonowanie wileńskiego lotniska.

fot. BNS/Lukas Balandis

„Od godziny 9:00 wznowiono kontrolę osób i pojazdów oraz ich przepuszczanie przez działające punkty kontrolne w Miednikach i Solecnzikach na granicy z Białorusią” – czytamy w komunikacie VSAT.

Ruch został tymczasowo wstrzymany od około godziny 2:30 w środę, na mocy decyzji szefa Państwowej Służby Ochrony Granicy, gen Rustamasa Liubajevasa.

Zgodnie z informacjami VSAT, o tej porze dnia ruch i przepływ osób przez te punkty były minimalne, a w związku z ich zamknięciem nie doszło do żadnych incydentów.

