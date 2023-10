Litwa: Ponad sto szkół i przedszkoli otrzymało groźby o podłożonych bombach

W przesłanych mailach można było przeczytać, że w szkole lub przedszkolu została podłożona bomba i cały obiekt eksploduje. Takie groźby dotarły do szkół w Wilnie, Kłajpedzie, Kownie oraz wielu innych miast. Od rana te doniesienia sprawdzają litewskie służby. Jak powiedział w piątek rano rzecznik Departamentu Policji Ramūnas Matonis, do tej pory żadna z nich się nie potwierdziła. Według niego listy były wysyłane do instytucji edukacyjnych w nocy.

Do podobnych cyberataków doszło nie tylko na Litwie, ale także w Łotwie i Estonii.

„Atak ma najprawdopodobniej zakłoćić pracę służb specjalnych” – mówił rzecznik policji Ramūnas Matonis.

Po sprawdzeniu placówek edukacyjnych, nie znaleziono podejrzanych lub groźnych przedmiotów. Niektóre instytucje niezależnie podjęły jednak decyzję o ewakuacji.