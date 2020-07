Litewskie Muzeum Narodowe przedstawi wystawę o pandemii Covid-19

Najciekawsze eksponaty zostaną już wkrótce zaprezentowane odwiedzającym, a jak zapowiada muzeum, w przyszłości możliwa będzie także większa wystawa poświęconą pandemii wirusa COVID-19.

„Otrzymaliśmy liczne odpowiedzi na naszą prośbę do mieszkańców i przechodzimy teraz do drugiego etapu, który polega na fizycznej dostawie eksponatów” – powiedziała Rūta Kačkutė, dyrektor muzeum.

Jednym z najciekawszych eksponatów jest koszulka z trzydziestoma haftowanymi słowami lub frazami związanymi z kwarantanną, a także ślubne maski na twarz stworzone przez projektantów mody.

„Oczywiście, zbieramy również przedmioty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację. Mamy notatki z podróży z Azji, a także fragment osobistego dziennika napisanego we Włoszech, to znaczy ludzie podróżowali do innych krajów podczas kwarantanny i spisywali wspomnienia opisujące nagłą zmianę sytuacji” – powiedziała Kačkutė.

Jak dodaje dyrektor muzeum, ​​podobny dziennik napisany na Litwie pozwoliłby porównać doświadczenie pandemii w różnych krajach.

Muzeum będzie również starało się pozyskać testy na koronawirusa, a władze kilku miast przekazały już oznaczenia ostrzegające o kwarantannie.

Jak przekazują pracownicy muzeum, eksponaty cyfrowe, takie jak wpisy z prywatnych pamiętników elektronicznych, cyfrowe zdjęcia i klipy wideo, są również mile widziane.