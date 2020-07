Litewskie dwory i pałace czekają na zwiedzających w ten weekend

Warto wybrać się do Pałacu w Werkach położonego w malowniczym parku na wzgórzu nad Wilią. To dzieło wileńskiego architekta Wawrzyńca Gucewicza. Werki są jednym z najstarszych dworów na Litwie. Zamieszkane były już w czasach pogańskich. Po chrzcie Litwy w 1387 roku Jagiełło przekazał Werki biskupstwu wileńskiemu i do połowy XVIII wieku Werki były letnią rezydencją biskupią, w której gościli przyjeżdżające do Wilna osoby królewskie.

Warto udać się również na spacer do parku historycznego wokół pałacu, obejrzeć ekspozycję historycznych zdjęć, przyjrzeć się szczegółom dekoracji architektonicznych. Wieczorem 6 lipca na tarasie pałacu W Werkach odbędzie się koncert, na którym pieśni kompozytorów litewskich wykonają Chór Mieszany ,,Alumni Vilnenses” oraz Chór Dyplomatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Fot. Иван Бай, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Warto odwiedzić też Muzeum w młynie i dwór w Lubawie. Dwór lubawski również należy do najstarszych dworów na Litwie, o czym zresztą mówią źródła pisane od XVI w. – pierwsze księgi skarbowe Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy Zygmunta Augusta. Pod koniec XV wieku pierwszym właścicielem dworu był hrabia Olbracht Gasztołd, ważny działacz polityczny Wielkiego Księstwa Litewskiego i autor Pierwszego Statutu Litewskiego. Do dworu należało dużo stawów rybnych w regionie Malackim, jak również kilkaset hektarów lasu w Niemenczynie i Ławaryszkach. Na terenie dworu w Lubawie działa muzeum, które zachęca gości do zapoznania się z historią dworu, jak również ze stosowanymi tu kiedyś technologiami i produkcją.

Dwór w Lubawie znajduje się w pobliżu Parku Europy. Jadąc drogą w kierunku Molat, na 21 kilometrze należy skręcić w kierunku Niemenczyna i podążać za znakami.