Litewscy rolnicy kontynuują protest

„Do Wilna przyjedzie ponad 800 pojazdów” – poinformował Ignas Hofmanas, przewodniczący Rady Rolniczej, organizatora protestu. Ciągniki i inne maszyny rolnicze do centrum miasta zaczęli wjeżdżać dziś po południu.

Ograniczenia na al. Giedymina będą obowiązywać od godz. 11.00 we wtorek do godz. 16.00 w piątek. Jak poinformowała Rada Rolnicza, w środę i czwartek od godz. 11 do 16 przy gmachu rządu odbędzie się akcja protestacyjna, w której ma wziąć udział ok. 2 tys. osób.

Do akcji protestacyjnej rolników dołączą również właściciele lasów prywatnych, którzy wcześniej zorganizowali akcję protestu w rej. kowieńskim.

Jak podało Litewskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, do Wilna przyjedzie 50 maszyn leśnych, które przez dwie doby będą stały w centrum miasta.

Przedstawiciele Rady Rolniczej oraz inni rolnicy zamierzają rozmawiać o problemach w sektorze rolnictwa, mają nadzieję, że z uczestnikami akcji spotka się minister środowiska, w czwartek oczekują przemówienia prezydenta Gitanasa Nausedy.